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*13:52JST 出来高変化率ランキング（13時台）～木村化、SECカーボンなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [3月23日 13:34 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<7625> ダイニング 20177400 212580 9391.67% 25%
<4583> カイオム 3317100 352560 840.86% 1.33%
<6538> キャリアIND 1778400 192560 823.56% 7.26%
<9273> コーア商事HD 484700 59280 717.65% 11.2%
<5698> エンビプロH 586800 127120 361.61% 6.9%
<2928> ＲＩＺＡＰ−Ｇ 1930000 455900 323.34% 5.42%
<6656> インスペック 83700 22840 266.46% -2.81%
<6239> ナガオカ 720300 205460 250.58% 16.76%
<3989> シェアリングT 1740900 513560 238.99% 7.06%
<3823> アクロディア 1482000 442480 234.93% -3.85%
<4304> Eストアー 209400 62740 233.76% 6.46%
<8165> 千趣会 572400 188740 203.27% -0.74%
<5337> ダントーHD 573200 197280 190.55% -8.13%
<6378>*木村化 1096500 377660 190.34% -2.68%
<6584> 三桜工 4389200 1600840 174.18% 2.87%
<7360> M−オンデック 28700 10660 169.23% -1.15%
<5304>*SECカーボン 23900 9400 154.26% 1.12%
<1321> 225投信 569511 224076.4 154.16% -0.17%
<3538> ウイルプラスH 111600 46460 140.21% 4.67%
<8068> 菱洋エレク 814400 341560 138.44% -0.19%
<4714> リソー教育 1105300 469840 135.25% 4.93%
<5381> Mipox 383300 167660 128.62% 2.64%
<6070>*キャリアリンク 1960100 868560 125.67% -4.82%
<9275> ナルミヤ 106000 49380 114.66% -0.08%
<6556> ウェルビー 312700 145860 114.38% 4.31%
<3968>*セグエグループ 90600 43800 106.85% 4.4%
<3645> メディカルN 147400 73760 99.84% 0.8%
<4476> AI CROSS 112600 5740000.00% 0.9617%
<4592>*サンバイオ 1271600 654500 94.29% 3.93%
<8155> 三益半導 199400 105900 88.29% 0.72%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》
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