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出来高変化率ランキング（13時台）～木村化、SECカーボンなどがランクイン

2021年3月23日 13:52

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記事提供元：フィスコ


*13:52JST 出来高変化率ランキング（13時台）～木村化、SECカーボンなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[3月23日　13:34　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<7625> ダイニング　　　　 　20177400 　212580　 9391.67% 25%
<4583> カイオム　　　　　 　3317100 　352560　 840.86% 1.33%
<6538> キャリアIND　　 　1778400 　192560　 823.56% 7.26%
<9273> コーア商事HD 　 　484700 　59280　 717.65% 11.2%
<5698> エンビプロH　　　 　586800 　127120　 361.61% 6.9%
<2928> ＲＩＺＡＰ−Ｇ 　1930000 　455900　 323.34% 5.42%
<6656> インスペック　　　 　83700 　22840　 266.46% -2.81%
<6239> ナガオカ　　　　　 　720300 　205460　 250.58% 16.76%
<3989> シェアリングT　　 　1740900 　513560　 238.99% 7.06%
<3823> アクロディア　　　 　1482000 　442480　 234.93% -3.85%
<4304> Eストアー　　　　 　209400 　62740　 233.76% 6.46%
<8165> 千趣会　　　　　　 　572400 　188740　 203.27% -0.74%
<5337> ダントーHD　　　 　573200 　197280　 190.55% -8.13%
<6378>*木村化　　　　　　 　1096500 　377660　 190.34% -2.68%
<6584> 三桜工　　　　　　 　4389200 　1600840　 174.18% 2.87%
<7360> M−オンデック　　 　28700 　10660　 169.23% -1.15%
<5304>*SECカーボン　　 　23900 　9400　 154.26% 1.12%
<1321> 225投信　　　　 　569511 　224076.4　 154.16% -0.17%
<3538> ウイルプラスH　　 　111600 　46460　 140.21% 4.67%
<8068> 菱洋エレク　　　　 　814400 　341560　 138.44% -0.19%
<4714> リソー教育　　　　 　1105300 　469840　 135.25% 4.93%
<5381> Mipox　　　　 　383300 　167660　 128.62% 2.64%
<6070>*キャリアリンク　　 　1960100 　868560　 125.67% -4.82%
<9275> ナルミヤ　　　　　 　106000 　49380　 114.66% -0.08%
<6556> ウェルビー　　　　 　312700 　145860　 114.38% 4.31%
<3968>*セグエグループ　　 　90600 　43800　 106.85% 4.4%
<3645> メディカルN　　　 　147400 　73760　 99.84% 0.8%
<4476> AI CROSS 　112600　 5740000.00% 0.9617%
<4592>*サンバイオ　　　　 　1271600 　654500　 94.29% 3.93%
<8155> 三益半導 　199400 　105900　 88.29% 0.72%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》

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