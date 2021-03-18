ＩＧポート　一時急伸、Netflixオリジナルアニメが全世界で独占配信／新興市場スナップショット

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一時急伸。グループ会社のプロダクション・アイジー（東京都武蔵野市）が制作したNetflixオリジナルアニメーション「B:The Beginning Succession」が3月18日から配信開始されると発表している。2018年に配信されたファーストシーズンの「B:The Beginning」と同様にNetflixにて全世界一斉独占配信となる。《YN》