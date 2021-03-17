

*17:35JST 17日の日本国債市場概況：債券先物は151円20銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2021年6月限

寄付151円22銭 高値151円28銭 安値151円17銭 引け151円20銭

売買高総計15234枚

2年 422回 -0.145％

5年 146回 -0.095％

10年 361回 0.095％

20年 175回 0.485％

債券先物6月限は、151円22銭で取引を開始。日銀が実施した国債買い入れオペの結果がおおむね良かったことから買いが強まり、151円28銭まで上げた。その後、米10年債利回り上昇や円安推移を受けて売りに転じたとみられ、151円17銭まで下げた。現物債の取引では、2年債と5年債が売られ、10年債と20年債が買われた。

＜米国債概況＞

2年債は0.15％、10年債は1.63％、30年債は2.37％近辺で推移。

債券利回りはやや上昇。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は-0.33％、英国債は0.80％、オーストラリア10年債は1.71％、NZ10年債は1.74％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・19:00 ユーロ圏・2月消費者物価指数改定値（前年比予想：+0.9％。速報値：+0.9％）

・21:30 米・2月住宅着工件数（予想：156.0万戸、1月：158.0万戸）

・21:30 米・2月住宅建設許可件数（予想：175.0万戸、1月：188.6万戸）

・21:30 カナダ・2月消費者物価指数（前年比予想：+1.3％、1月：+1.0％）

・03:00 米連邦公開市場委員会(FOMC)声明発表（政策金利は0.00-0.25％に据え置き予想）

・03:30 パウエル米FRB議長会見《KK》