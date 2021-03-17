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大阪金見通し：下落か、金融イベント控えポジション調整の売りも

2021年3月17日 07:45

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記事提供元：フィスコ


*07:45JST 大阪金見通し：下落か、金融イベント控えポジション調整の売りも
大阪取引所金標準先物　22年2月限・夜間取引終値：6064円（前日日中取引終値↓29円）

・想定レンジ：上限6120円-下限6040円

17日の大阪取引所金標準先物（期先：22年2月限）は下落しそうだ。昨日の海外市場で米長期金利が高止まり、金利のつかない資産である金の魅力低下が意識され、金は売られやすい地合いとなった。また、金先物は昨日までの2営業日で100円を超す上げとなっており、FOMCや日銀金融政策決定会合の結果発表などの金融イベントを控え、ポジション調整の売りも出やすく、こうした動きを映し、ナイトセッションで金先物は下落した.。今日の金先物はこの流れを引き継ぎ、売り優勢の展開となりそうだ。《FA》

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