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出来高変化率ランキング（14時台）～ジャパンエン、HPCシスなどがランクイン

2021年3月16日 14:44

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記事提供元：フィスコ


*14:44JST 出来高変化率ランキング（14時台）～ジャパンエン、HPCシスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[3月16日　14:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<2931> ユーグレナ　　　　 　17802200 　749840　 2274.13% 25%
<4446> Link-U　　　 　1613000 　113820　 1317.15% -6.26%
<3491> GA　　　　　　　 　TECH 　1546600　 21258000.00% 6.2754%
<4080> 田中化研　　　　　 　1228500 　179500　 584.40% 2.79%
<4880> セルソース　　　　 　314100 　47200　 565.47% -0.97%
<1591> J日経400　　　 　16835 　2998　 461.54% 0.45%
<3804> システムディ　　　 　227900 　41580　 448.10% -3.88%
<8699> 澤田HD　　　　　 　336600 　72100　 366.85% -4.37%
<7030> スプリックス　　　 　253700 　60960　 316.17% 8.38%
<6946> 日アビオ　　　　　 　264000 　65380　 303.79% -2.32%
<1475> iSTOPIX　　 　127912 　33533.4　 281.45% 0.4%
<3912> モバファク　　　　 　541000 　145620　 271.51% 12.27%
<6736> サン電子　　　　　 　164800 　46080　 257.64% 4.51%
<8079> 正栄食　　　　　　 　80300 　22860　 251.27% 5.62%
<4813> ACCESS　　　 　376900 　112520　 234.96% -4.8%
<3611> マツオカコーポ　　 　110300 　33480　 229.45% -3.56%
<6016>* ジャパンエン　　　 　47800 　15880　 201.01% 6.64%
<3475> グッドコムA　　　 　504700 　168280　 199.92% 8.41%
<5358> イソライト　　　　 　182700 　61260　 198.24% 3.78%
<4369> トリケミカル　　　 　724800 　245760　 194.92% -4.77%
<3452> ビーロット　　　　 　304200 　103560　 193.74% 8.54%
<4496> コマースワン　　　 　68400 　24140　 183.35% 8.91%
<6597>* HPCシス　　　　 　140800 　49780　 182.84% 6.04%
<3776> ブロバンタワ　　　 　2336000 　834540　 179.91% 2.21%
<6191> エアトリ　　　　　 　771400 　276980　 178.50% 8.32%
<6789>* ローランドDG　　 　90400 　34060　 165.41% -3.84%
<6966> 三井ハイテ　　　　 　873000 　329380　 165.04% 9.65%
<3284> フージャース　　　 　488100 　184160　 165.04% 8.76%
<3657> ポールHD　　　　 　460100 　175160　 162.67% 9.94%
<1580> 日経-1倍　　　　 　465480 　180914　 157.29% -0.49%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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