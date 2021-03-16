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*14:44JST 出来高変化率ランキング（14時台）～ジャパンエン、HPCシスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [3月16日 14:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<2931> ユーグレナ 17802200 749840 2274.13% 25%
<4446> Link-U 1613000 113820 1317.15% -6.26%
<3491> GA TECH 1546600 21258000.00% 6.2754%
<4080> 田中化研 1228500 179500 584.40% 2.79%
<4880> セルソース 314100 47200 565.47% -0.97%
<1591> J日経400 16835 2998 461.54% 0.45%
<3804> システムディ 227900 41580 448.10% -3.88%
<8699> 澤田HD 336600 72100 366.85% -4.37%
<7030> スプリックス 253700 60960 316.17% 8.38%
<6946> 日アビオ 264000 65380 303.79% -2.32%
<1475> iSTOPIX 127912 33533.4 281.45% 0.4%
<3912> モバファク 541000 145620 271.51% 12.27%
<6736> サン電子 164800 46080 257.64% 4.51%
<8079> 正栄食 80300 22860 251.27% 5.62%
<4813> ACCESS 376900 112520 234.96% -4.8%
<3611> マツオカコーポ 110300 33480 229.45% -3.56%
<6016>* ジャパンエン 47800 15880 201.01% 6.64%
<3475> グッドコムA 504700 168280 199.92% 8.41%
<5358> イソライト 182700 61260 198.24% 3.78%
<4369> トリケミカル 724800 245760 194.92% -4.77%
<3452> ビーロット 304200 103560 193.74% 8.54%
<4496> コマースワン 68400 24140 183.35% 8.91%
<6597>* HPCシス 140800 49780 182.84% 6.04%
<3776> ブロバンタワ 2336000 834540 179.91% 2.21%
<6191> エアトリ 771400 276980 178.50% 8.32%
<6789>* ローランドDG 90400 34060 165.41% -3.84%
<6966> 三井ハイテ 873000 329380 165.04% 9.65%
<3284> フージャース 488100 184160 165.04% 8.76%
<3657> ポールHD 460100 175160 162.67% 9.94%
<1580> 日経-1倍 465480 180914 157.29% -0.49%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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