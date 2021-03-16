クレスコは後場一段と上値を追う、3月期末配当を2円増配し20円に

■業績動向に明るさあり好感強まる

クレスコ<4674>(東1)は3月16日の後場、一段と上値を追い、13時過ぎに1599円(24円高)まで上げて今年に入っての高値を連日更新している。

業績動向に明るさが見えているほか、15日に今3月期(2021年3月期)の期末配当予想の修正(増配)を発表。20年5月に公表した予想に対して1株につき2円増の同20円の予定とし、さらに好感される形になった。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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