マーケット RSS

 

クレスコは後場一段と上値を追う、3月期末配当を2円増配し20円に

2021年3月16日 14:16

小

中

大

印刷

記事提供元：日本インタビュ新聞社

■業績動向に明るさあり好感強まる

　クレスコ<4674>(東1)は3月16日の後場、一段と上値を追い、13時過ぎに1599円(24円高)まで上げて今年に入っての高値を連日更新している。

　業績動向に明るさが見えているほか、15日に今3月期(2021年3月期)の期末配当予想の修正(増配)を発表。20年5月に公表した予想に対して1株につき2円増の同20円の予定とし、さらに好感される形になった。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

【関連記事・情報】
エフティグループは調整一巡、２０年３月期営業増益予想で３Ｑ累計順調（2020/02/18）
【特集】約１カ月ぶりに再開されるＩＰＯの類似関連銘柄に注目（2020/01/27）
【特集】意外な業績好調銘柄とコロナウイルス関連に上乗せの花粉症関連銘柄をマーク（2020/01/27）
【ＣＳＲ（企業の社会的責任）関連銘柄特集】イワキのＣＳＲは「小さな社会貢献活動」として地道に継続（2020/02/04）

※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。

関連記事

スポンサードリンク

個別株の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 個別株の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. わかもと製薬が急伸、眼科治療に「医療機器」の分野でも参入し医薬品と両面展開
  2. 緩和マネーはどこへゆく? 無国籍通貨(ゴールドと仮想通貨)の価値と株価との相関性　前編
  3. 緩和マネーはどこへゆく? 無国籍通貨(ゴールドと仮想通貨)の価値と株価との相関性　後編
  4. ADR日本株ランキング～高安まちまち、シカゴは大阪比50円安の29540円～
  5. 大阪金概況：上昇、インフレ警戒感も意識
  1. 原油高が及ぼす様々な影響とは
  2. 原油相場は調整局面、反発する可能性高い　サンワード貿易の陳氏（花田浩菜）
  3. 相場展望3月11日号　外国人短期筋は3/10、先物▲4.8万枚大量の売り　NYダウ史上最高値も、ナスダックは音無し
  4. 折れたらバブル崩壊へ　過去のバブル崩壊とFRBの我慢比べ　後編
  5. わかもと製薬が急伸、眼科治療に「医療機器」の分野でも参入し医薬品と両面展開
  1. 日銀株ストップ高が意味すること
  2. 原油高が及ぼす様々な影響とは
  3. 原油相場は調整局面、反発する可能性高い　サンワード貿易の陳氏（花田浩菜）
  4. 大阪金は買いのポイントに達した可能性大　サンワード貿易の陳氏（花田浩菜）
  5. ADR日本株ランキング～ファナックなど全般冴えない、シカゴは大阪比175円安の29995円

広告

写真で見るニュース

  • ©2020 Warner Bros. All Rights Reserved.
  • RB16B（画像: 本田技研工業の発表資料より）
  • Z H2 SE（画像: カワサキモータースジャパン発表資料より）
  • Audi Q2。画像は欧州仕様（画像: アウディ・ジャパンの発表資料より）
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

5年先まで使える広告代理店的プレゼンテーション術 (48)

相場展望3月15日号　米景気回復でNYダウ高、金利上昇でナスダック安　物色の流れは、ハイテク株売り⇒景気敏感株買い

緩和マネーはどこへゆく? 無国籍通貨(ゴールドと仮想通貨)の価値と株価との相関性　前編

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体