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ＨＣＨ　初値3505円、公開価格65.3％上回る、システム技術者に特化した人材派遣／新興市場スナップショット

2021年3月16日 13:23

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記事提供元：フィスコ


*13:23JST <7361> ＨＣＨ 2945 -
公開価格（2120円）を65.3％上回る3505円で初値を付けた。システムの開発・保守を行う技術者派遣に特化した人材派遣事業を手掛ける。21年9月期の営業利益予想は前期比65.7％増の5.03億円。DXの進展などでシステムソリューションサービス事業の市場規模が拡大すると見込む。エンジニアの保有人数は7.9％増の765人程度に増やす。第1四半期の実績は1.20億円だった。《YN》

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