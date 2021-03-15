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記事提供元：フィスコ
*15:32JST レアジョブ---株主優待制度を拡充 オンライン完結成果保証型英会話プログラム「スマートメソッド(R)コース」の優待を新設
レアジョブ<6096>は12日、2021年3月31日より株主優待制度を拡充すると発表。
同社は株主に対し、同社サービスへの理解を得ることを目的として、株主優待制度を実施している。今回新たに短期集中でビジネス英語スピーキング力の向上を保証するプログラム「レアジョブ英会話 スマートメソッド(R)コース」を株主優待制度に追加。保有株式300株以上の株主に同サービスの株主優待券100,000円分を提供する。《ST》
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