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*09:52JST 出来高変化率ランキング（9時台）～楽天、鎌倉新書などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [3月15日 9:33 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<6184>* 鎌倉新書 1746200 256200 581.58% 7.23%
<6838>* 多摩川HD 149900 37600 298.67% -10.26%
<3441>* 山王 176400 54380 224.38% 7.26%
<1580>* 日経-1倍 274430 107334 155.68% -0.49%
<4755>* 楽天 34119700 16537180 106.32% 21.61%
<5218>* オハラ 164100 80540 103.75% -5.85%
<9279>* ギフト 92500 47720 93.84% 3.52%
<8622>* 水戸証 454500 241720 88.03% 3.92%
<7705>* ジーエル 36600 20100 82.09% 2.64%
<8186>* 大塚家 2056000 1170520 75.65% 14.91%
<3653>* モルフォ 37500 22180 69.07% -4.3%
<2901>* 石垣食 2316400 1560500 48.44% 23.74%
<3168>* 黒谷 71700 48840 46.81% 6.04%
<3071>* ストリーム 1046100 714140 46.48% -12.56%
<9743>* 丹青社 500400 357300 40.05% 6.21%
<1433>* ベステラ 66200 47960 38.03% -5.15%
<4382>* HEROZ 67800 49120 38.03% -4.46%
<7608>* エスケイ 91700 66600 37.69% 4.13%
<1789>* ETSHD 122700 89600 36.94% 5.06%
<3662>* エイチーム 626700 469580 33.46% 12.65%
<3444>* 菊池製作 51900 39760 30.53% -2.1%
<3475>* グッドコムA 143000 113380 26.12% -3.81%
<2621>* IS米国債20年ヘッジ 8697 6903.4 25.98% -1.5%
<2706>* ブロッコリー 65400 52540 24.48% 3.76%
<6630>* ヤーマン 671600 542600 23.77% -9.85%
<3981>* ビーグリー 176400 143360 23.05% -1.8%
<7033>* MSOL 132300 107880 22.64% -3.18%
<4996>* クミアイ化 219700 184020 19.39% 4.74%
<6319>* シンニッタン 393600 332480 18.38% -1.14%
<9610>* ウィルソンLW 1442500 1218940 18.34% 1.54%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》
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