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出来高変化率ランキング（9時台）～楽天、鎌倉新書などがランクイン

2021年3月15日 09:52

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記事提供元：フィスコ


*09:52JST 出来高変化率ランキング（9時台）～楽天、鎌倉新書などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[3月15日　9:33　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

<6184>* 鎌倉新書　　　　　 1746200 　256200　 581.58% 7.23%
<6838>* 多摩川HD　　　　　149900 　37600　 298.67% -10.26%
<3441>* 山王　　　　　　　　176400 　54380　 224.38% 7.26%
<1580>* 日経-1倍　　　　　274430 　107334　 155.68% -0.49%
<4755>* 楽天　　　　　　　　34119700 　16537180　 106.32% 21.61%
<5218>* オハラ　　　　　　　164100 　80540　 103.75% -5.85%
<9279>* ギフト　　　　　　　92500 　47720　 93.84% 3.52%
<8622>* 水戸証　　　　　　　454500 　241720　 88.03% 3.92%
<7705>* ジーエル　　　　　　36600 　20100　 82.09% 2.64%
<8186>* 大塚家　　　　　　　2056000 　1170520　 75.65% 14.91%
<3653>* モルフォ　　　　　　37500 　22180　 69.07% -4.3%
<2901>* 石垣食　　　　　　　2316400 　1560500　 48.44% 23.74%
<3168>* 黒谷　　　　　　　　71700 　48840　 46.81% 6.04%
<3071>* ストリーム　　　　　1046100 　714140　 46.48% -12.56%
<9743>* 丹青社　　　　　　　500400 　357300　 40.05% 6.21%
<1433>* ベステラ　　　　　　66200 　47960　 38.03% -5.15%
<4382>* HEROZ　　　　　67800 　49120　 38.03% -4.46%
<7608>* エスケイ　　　　　　91700 　66600　 37.69% 4.13%
<1789>* ETSHD　　　　　122700 　89600　 36.94% 5.06%
<3662>* エイチーム　　　　　626700 　469580　 33.46% 12.65%
<3444>* 菊池製作　　　　　　51900 　39760　 30.53% -2.1%
<3475>* グッドコムA　　　　143000 　113380　 26.12% -3.81%
<2621>* IS米国債20年ヘッジ　8697 　6903.4　 25.98% -1.5%
<2706>* ブロッコリー　　　　65400 　52540　 24.48% 3.76%
<6630>* ヤーマン　　　　　　671600 　542600　 23.77% -9.85%
<3981>* ビーグリー　　　　　176400 　143360　 23.05% -1.8%
<7033>* MSOL　　　　　　132300 　107880　 22.64% -3.18%
<4996>* クミアイ化　　　　　219700 　184020　 19.39% 4.74%
<6319>* シンニッタン　　　　393600 　332480　 18.38% -1.14%
<9610>* ウィルソンLW　　　1442500 　1218940　 18.34% 1.54%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》

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