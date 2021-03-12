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本多通信など／来週の買い需要

2021年3月12日 18:41

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記事提供元：フィスコ


[来週の買い需要（表）]

コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 <6826> ;本多通信;555%;163700;0.72;529;0 <9322> ;川西倉庫;554%;45400;0.09;1219;5 <9083> ;神姫バス;500%;500;0.30;3185;-5 <4801> ;セントラルSP;488%;156100;0.12;2571;-16 <8160> ;木曽路;398%;479900;0.06;2430;-13 <2304> ;CSSHD;300%;3600;15.58;274;2 <8006> ;ユアサフナ;300%;600;1.67;2980;9 <4218> ;ニチバン;273%;72900;0.11;1983;-31 <5491> ;日金属;182%;165400;1.33;1075;33 <4718> ;早稲アカ;157%;74200;0.24;960;3 <7550> ;ゼンショーHD;131%;635900;0.19;2909;12 <9052> ;山陽電;129%;253000;0.09;2022;-4 <6560> ;ＬＴＳ;126%;35900;5.51;3525;50 <8153> ;モスフード;121%;174800;0.07;3280;-55 <6888> ;アクモス;114%;26200;15.58;426;-4 <3933> ;チエル;109%;108700;1.72;1559;30 <9612> ;ラックランド;100%;37300;0.11;2399;-5 <3673> ;ブロドリーフ;97%;238200;1.09;531;4 <7814> ;日本創発;87%;2000;5.22;333;1 <7421> ;カッパ・クリエ;86%;397700;0.07;1557;-27


[コメント]

本多通信は売り長の需給状況が慢性化している。直近で高値期日を迎えるものの、その後は一気に安値圏に向かうため、買い方優位の状況となる。《FA》

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