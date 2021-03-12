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*10:07JST 【M&A速報：2021/03/11（2）】SMN、三陽商会子会社でブランドEC支援事業のルビー・グループを買収
■SMN<6185>、三陽商会<8011>子会社でブランドEC支援事業のルビー・グループを約16億円で買収
■Nexus Bank<4764>（旧SAMURAI&J PARTNERS)、保有する石垣食品<2901>の新株予約権を同社に譲渡
■石垣食品<2901>、第三者割当増資を実施
■石垣食品<2901>、アグリテック・フードテック事業のベジタリアと資本業務提携 同社の新株予約権付社債を引き受け
■Macbee Planet<7095>、リテンションマーケティング事業を独立 新会社「Smash」を設立
■凸版印刷<7911>、静岡大発ベンチャーでCMOSイメージセンサ開発販売のブルックマンテクノロジを子会社化
■博報堂プロダクツ、データ分析のデータブリッジとマーケティングDX支援強化で資本提携
■双日<2768>、子会社を通じて豪州における病院施設運営事業に参画
■ゼンリン<9474>、CVC子会社「ゼンリンフューチャーパートナーズ」を設立 総額25億円のファンドを立ち上げへ
■協和日成<1981>、ガス・冷暖房・給排水衛生設備工事設計などのガイアテックを買収
■リバーホールディングス<5690>、資源リサイクル事業子会社3社を合併
■ニッパンレンタル<4669>、MBOを実施 非上場化へ 買付価格は1株1050円
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《FA》
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