トレジャー・ファクトリーの2月既存店売上高は4カ月ぶりに増加し0.6%増

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記事提供元：日本インタビュ新聞社
■全店は4.1%増加し5カ月連続増加
トレジャー・ファクトリー<3093>(東1)は3月8日の15時に2月の月次動向「2021年2月・月次売上概況(単体)」を発表し、既存店の売上高は前年同月比0.6%増加し4カ月ぶりの増加となった。全店は同4.1%増加し5カ月連続増加した。出退店は、退店が1店舗。
2月の動向が出たことにより、通期(2020年3月から21年2月)の売上高前期比較は、既存店が前期の95.5%となり、全店は同99.0%となった。
8日の株価は前場902円(19円高)まで上げて続伸基調だったが、後場に入り日経平均やTOPIXが下げに転じると押される印象になり、大引けは878円(5円安)となった。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)
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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。
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