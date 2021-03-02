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出来高変化率ランキング（10時台）～システムソフト、ユニバンスなどがランクイン

2021年3月2日 10:56

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記事提供元：フィスコ


*10:56JST 出来高変化率ランキング（10時台）～システムソフト、ユニバンスなどがランクイン
出来高変化率ランキング（10時台）～システムソフト、ユニバンスなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[3月2日　10:35　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

<1595> NZAMJリート　 1251050 　141232　 785.81% -0.2%
<3751> 日本アG　　　　　　665200 　143320　 364.14% -12.47%
<6778> アルチザ　　　　　　478700 　103880　 360.82% 2.56%
<6444> サンデンHD　　　　1194800 　341540　 249.83% -16.63%
<5542> 報国鉄　　　　　　　484800 　152780　 217.32% -3.76%
<2385> 総医研　　　　　　　1298100 　411180　 215.7% -0.89%
<3328> BEENOS　　　　655100 　262320　 149.73% 7.67%
<4689> ZHD　　　　　　　34514900 　16294880　 111.81% -3.96%
<4583> カイオム　　　　　　894900 　437380　 104.6% -3.14%
<7564> ワークマン　　　　　304000 　152520　 99.32% -3.65%
<7527>* システムソフト　　　6627900 　3476220　 90.66% 9.09%
<2562>* 上場ダウH　　　　　57650 　30948　 86.28% 1.3%
<4393> バンクオブイノベ　　123100 　67080　 83.51% 7.54%
<7254>* ユニバンス　　　　　2609400 　1506880　 73.17% 4.66%
#VALUE!<3393> スターティアH　　　98000 　59820　 63.82% 2.52%
<2484> 出前館　　　　　　　1324800 　831620　 59.3% 13.19%
<6597> HPCシス　　　　　95400 　61140　 56.04% 1.46%
<9706> 空港ビル　　　　　　2076400 　1349840　 53.83% -0.78%
<7094> NexTone　　　322500 　213360　 51.15% 7.12%
<8515> アイフル　　　　　　9529700 　6406380　 48.75% -0.35%
<7905> 大建工　　　　　　　51300 　35620　 44.02% 2.27%
<3341> 日本調剤　　　　　　94600 　66020　 43.29% 2.7%
<7047> ポート　　　　　　　108800 　76440　 42.33% 3.47%
<7695>* M−交換できるくん　36500 　25940　 40.71% 3.1%
<7577> HAPiNS　　　　67200 　48840　 37.59% -3.66%
<2897>* 日清食HD　　　　　666600 　494980　 34.67% -2.83%
<4385> メルカリ　　　　　　1674300 　1246080　 34.37% 5.13%
<3891>* 高度紙　　　　　　　732300 　596760　 22.71% -1.02%
<3639> ボルテージ　　　　　332100 　282400　 17.6% 0.38%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》

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