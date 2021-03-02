関連記事
*10:56JST 出来高変化率ランキング（10時台）～システムソフト、ユニバンスなどがランクイン
出来高変化率ランキング（10時台）～システムソフト、ユニバンスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [3月2日 10:35 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<1595> NZAMJリート 1251050 141232 785.81% -0.2%
<3751> 日本アG 665200 143320 364.14% -12.47%
<6778> アルチザ 478700 103880 360.82% 2.56%
<6444> サンデンHD 1194800 341540 249.83% -16.63%
<5542> 報国鉄 484800 152780 217.32% -3.76%
<2385> 総医研 1298100 411180 215.7% -0.89%
<3328> BEENOS 655100 262320 149.73% 7.67%
<4689> ZHD 34514900 16294880 111.81% -3.96%
<4583> カイオム 894900 437380 104.6% -3.14%
<7564> ワークマン 304000 152520 99.32% -3.65%
<7527>* システムソフト 6627900 3476220 90.66% 9.09%
<2562>* 上場ダウH 57650 30948 86.28% 1.3%
<4393> バンクオブイノベ 123100 67080 83.51% 7.54%
<7254>* ユニバンス 2609400 1506880 73.17% 4.66%
#VALUE!<3393> スターティアH 98000 59820 63.82% 2.52%
<2484> 出前館 1324800 831620 59.3% 13.19%
<6597> HPCシス 95400 61140 56.04% 1.46%
<9706> 空港ビル 2076400 1349840 53.83% -0.78%
<7094> NexTone 322500 213360 51.15% 7.12%
<8515> アイフル 9529700 6406380 48.75% -0.35%
<7905> 大建工 51300 35620 44.02% 2.27%
<3341> 日本調剤 94600 66020 43.29% 2.7%
<7047> ポート 108800 76440 42.33% 3.47%
<7695>* M−交換できるくん 36500 25940 40.71% 3.1%
<7577> HAPiNS 67200 48840 37.59% -3.66%
<2897>* 日清食HD 666600 494980 34.67% -2.83%
<4385> メルカリ 1674300 1246080 34.37% 5.13%
<3891>* 高度紙 732300 596760 22.71% -1.02%
<3639> ボルテージ 332100 282400 17.6% 0.38%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
個別株の最新ニュース
- アルチザ 大幅続伸、国内5G向け製品など好調で業績上方修正 3/ 2 10:51
- 岩谷産が高い、「ワクチン1000回分使えず、超低温冷凍庫が故障」で連想買いも 3/ 2 10:45
- 伊藤園 もみ合い、減益基調継続も想定線の推移でインパクト限定的 3/ 2 10:32
- ヒマラヤ ストップ高、業績上方修正で上期は一転営業黒字見通しに 3/ 2 10:02
- ミアヘルサ 薬局全拠点にQR決済を導入 3/ 2 09:51
広告
広告
広告