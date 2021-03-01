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記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：製造業PMI、中財新製造業PMI、米ISM製造業景況指数など
＜国内＞
09:30 製造業PMI(2月) 50.6
14:00 自動車販売台数(2月) 6.8％
ZホールディングスとLINEが経営統合
＜海外＞
10:45 中・財新製造業PMI(2月) 51.3 51.5
14:00 印・製造業PMI(2月) 57.7
16:00 トルコ・GDP(10-12月) 7.6％ 6.7％
18:00 欧・ユーロ圏製造業PMI(2月) 57.7 57.7
20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(2月) 0.34％
22:00 ブ・製造業PMI(2月) 56.5
22:00 独・消費者物価指数(2月) 1.2％ 1.0％
22:30 加・経常収支(10-12月) -75.3億加ドル
24:00 米・ISM製造業景況指数(2月) 58.8 58.7
24:00 米・建設支出(1月) 0.7％ 1.0％
27:00 ブ・貿易収支(2月) -1.50億ドル -11.25億ドル
米・ニューヨーク連銀総裁が講演
米・アトランタ連銀総裁、クリーブランド連銀総裁、ミネアポリス連銀総裁がパネル討論会に出席
エネルギー会議CERAウィーク(5日まで)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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