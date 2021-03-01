マーケット RSS

 

今日の注目スケジュール：製造業PMI、中財新製造業PMI、米ISM製造業景況指数など

2021年3月1日 06:30

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：製造業PMI、中財新製造業PMI、米ISM製造業景況指数など
＜国内＞
09:30　製造業PMI(2月)　　50.6
14:00　自動車販売台数(2月)　　6.8％


ZホールディングスとLINEが経営統合


＜海外＞
10:45　中・財新製造業PMI(2月)　51.3　51.5
14:00　印・製造業PMI(2月)　　57.7
16:00　トルコ・GDP(10-12月)　7.6％　6.7％
18:00　欧・ユーロ圏製造業PMI(2月)　57.7　57.7
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(2月)　　0.34％
22:00　ブ・製造業PMI(2月)　　56.5
22:00　独・消費者物価指数(2月)　1.2％　1.0％
22:30　加・経常収支(10-12月)　　-75.3億加ドル
24:00　米・ISM製造業景況指数(2月)　58.8　58.7
24:00　米・建設支出(1月)　0.7％　1.0％
27:00　ブ・貿易収支(2月)　-1.50億ドル　-11.25億ドル


米・ニューヨーク連銀総裁が講演

米・アトランタ連銀総裁、クリーブランド連銀総裁、ミネアポリス連銀総裁がパネル討論会に出席

エネルギー会議CERAウィーク(5日まで)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

関連記事

スポンサードリンク

マーケットの話題の最新ニュース

RSS

もっと見る

» マーケットの話題の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. 米国株式市場見通し：金利高への脅威がくすぶり慎重な展開
  2. 為替週間見通し：下げ渋りか、安全逃避的なドル買い継続も
  3. 来週の相場で注目すべき3つのポイント：米長期金利の動向、米ISM景況指数、「OPECプラス」
  4. 国内株式市場見通し：米長期金利を睨みながらの神経質な展開（訂正）
  5. 米国株式市場はまちまち、長期金利の上昇が一服（26日）
  1. ADR日本株ランキング～ファナックなど全般冴えない、シカゴは大阪比175円安の29995円
  2. ビットコイン急落に見えたリスク
  3. 嘘か実か? 3週間で250万円暴騰のビットコインと期待される「安全資産」としての役割　後編
  4. ビットコイン関連株が一斉高、「株より金より高リターン」と伝えられる
  5. NY原油：大幅反落、株安やドル高を嫌気
  1. 不二精機が急伸、ワクチン注射器のせいで接種6回から5回に減と伝わり一時ストップ高
  2. ADR日本株ランキング～ソフトバンクGなど全般堅調、シカゴは大阪比25円高の29435円
  3. ADR日本株ランキング～ファナックなど全般冴えない、シカゴは大阪比175円安の29995円
  4. ADR日本株ランキング～高安まちまち、シカゴは大阪比90円安の29410円
  5. NY原油：大幅反発、中東情勢の悪化を警戒した買いが入る

広告

写真で見るニュース

  • Audi Q2。画像は欧州仕様（画像: アウディ・ジャパンの発表資料より）
  • マイルドハイブリッド搭載が決まったBMW・X7 xDrive40d（画像: BMWジャパン発表資料より）
  • Photo：日本自動車工業会　豊田会長から550万人への年頭メッセージの冒頭部分
  • ルノー・トゥインゴ バイブス（画像: ルノー・ジャポン発表資料より）
  • マクラーレン・アルトゥーラ（画像: マクラーレン・オートモーティブ発表資料より）
  • 新型「アウトランダー」（画像: 三菱自動車工業の発表資料より）
  • トヨタの燃料電池大型商用トラックの新型プロトタイプ（画像: トヨタ自動車の発表資料より）
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

地震のゆれが配管におよぼす影響（画像: 日本原子力研究開発機構の発表資料より）

老朽化した原子炉の地震リスクを解析する手法開発　原子力機構

佐川がASFと共同開発している車両のイメージ。（画像: 佐川急便の発表資料より）

物流業界で進むEVへの急ハンドル

マツダが初めて発表した量産型EV「MX-30 EV MODEL」、交錯するその思惑!

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体