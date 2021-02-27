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前日に動いた銘柄 part2 ギグワークス、構造計画研究所、ロゼッタなど

2021年2月27日 07:32

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記事提供元：フィスコ


*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 ギグワークス、構造計画研究所、ロゼッタなど
銘柄名<コード>26日終値⇒前日比
宝HD<2531> 1427 -99
直近のタカラバイオの下落なども影響か。

リコー<7752> 922 -57
地合い悪化で高値圏での利食い売り圧力が強まる。

三菱UFJ<8306> 558.0 -10.1
米長期金利上昇だが全体株安の流れが重しにも。

東芝<6502> 3355 -125
インデックスファンドの買い需要一巡で需給期待後退。

ギグワークス<2375> 2946 +188
1：3の株式分割実施を発表している。

リミックスポイント<3825> 166 -36
新株予約権発行による希薄化懸念が優勢。

ユニバンス<7254> 306 -24
来期業績拡大で前日に大幅上昇の反動。

インスペック<6656> 2404 -231
業績下方修正で一転営業赤字に。

CAICA<2315> 59 +2
Zaif Holdingsの株式を取得し連結子会社化、暗号資産ビジネス強化。

キャンバス<4575> 520 +20
東京大学との共同研究契約の内容拡大。

サンバイオ<4592> 1701 +43
21年1月期予想を修正、最終損失は55.44億円から33.63億円と赤字幅縮小。

構造計画研究所<4748> 2720 +139
21年6月期の営業利益を15億円から17億円に上方修正。

ロゼッタ<6182> 2625 +226
25日に続き資金流入続く。

新報国製鉄<5542> 1191 +139
「最大900度Cの高温域でも膨張しない合金を開発」との一部報道で。

グッドパッチ<7351> 2814 +23
売り先行も押し目買い意欲強く、切り返す展開に。

細谷火工<4274> 1249 +46
米軍がシリアの親イラン勢力に空爆と伝わり防衛関連に物色。

室町ケミカル<4885> 1462 -
26日JASDAQ市場へ新規上場、初値は公開価格（820円）を73.7％上回る1424円。

coly<4175> 8140カ -
26日マザーズ市場へ新規上場、公開価格4130円。前場段階で初値形成に至らず。《FA》

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