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【M&A速報：2021/02/26（2）】マツモトキヨシHDとココカラファイン、経営統合契約を締結

2021年2月26日 16:39

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記事提供元：フィスコ


*16:39JST 【M&A速報：2021/02/26（2）】マツモトキヨシHDとココカラファイン、経営統合契約を締結
■マツモトキヨシHD<3088>とココカラファイン<3098>、経営統合契約を締結

■リックス<7525>、機械加工事業を手がける米HUSKIN MACHINERY COMPANYを買収

■インテージHD<4326>傘下のインテージヘルスケア、治療支援デジタルサービス提供のWelbyと資本業務提携

■シノケングループ<8909>傘下のシノケンオフィスサービス、ソフトウェア開発のコンピュータシステムを買収

■ユビキタスAIコーポレーション<3858>、AIシステム開発を手がけるチームAIBODと資本業務提携

■三陽商会<8011>、子会社サンヨーアパレルを吸収合併

■アルフレッサHD<2784>傘下のアルフレッサファーマ、第一三共<4568>から長期収載品11製品を譲り受け

■インパクトHD<6067>子会社のサツキャリ、函館マネキンから人材サービス事業を譲り受け

■DMM.com、AI・AR・VR・VTuberなどの先端技術事業を手がけるアイデアクラウドを買収

■リアルテックファンド、英語の訛り解析に強みを持つAIプラットフォーム開発のシンガポールSentient.io社に出資

■住友化学<4005>、子会社の住友化学システムサービスを吸収合併

■ひかりHD<1445>子会社のトライ、岐阜県可児市で建設工事業を手がける小林工業を買収

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《FA》

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