

*11:14JST 明電舎---大幅続伸、産業システム分野堅調で業績上方修正

明電舎<6508>は大幅続伸。前日に業績予想の修正を発表している。営業利益は70億円から77億円に増額、産業システム分野の売上が想定よりも改善の見込みのようだ。また、保有不動産売却による特別利益の発生で、純利益は47億円から73億円に引き上げている。未定としていた期末配当金は28円としており、年間配当金は前期の50円から48円となる。前期比減配とはなるが、減配幅は小幅にとどまったとの見方にも。《ST》