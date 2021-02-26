

*09:34JST 東京為替：日経平均大幅安で円売り一服

26日午前の東京市場でドル・円は、106円20銭台で推移。米長期金利の上昇を意識してドル・円は一時106円43銭まで上昇したが、日経平均は870円安で推移しており、アジア諸国の株安が警戒されることから、リスク選好的な円売りがただちに拡大する可能性は低いとみられる。ここまでの取引レンジは、ドル・円は106円19銭から106円43銭で推移、ユーロ・円は129円01銭から129円52銭で推移、ユーロ・ドルは1.2138ドルから1.2184ドルで推移している。

・NY原油先物（時間外取引）：高値63.57ドル 安値63.15ドル 直近63.18ドル

【売買要因】

・米追加経済対策案成立への期待持続

・米長期金利の上昇

・米増税観測《MK》