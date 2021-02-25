

*17:47JST 25日の日本国債市場概況：債券先物は150円87銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2021年3月限

寄付151円03銭 高値151円05銭 安値150円86銭 引け150円87銭

売買高総計41921枚

2年 421回 -0.105％

5年 146回 -0.055％

10年 361回 0.140％

20年 175回 0.550％

債券先物3月限は、151円03銭で取引を開始。前日NY市場からの米長期金利上昇が続いたほか、日経平均株価の大幅高や日銀の国債買い入れオペの結果が弱かったことを受けて売りが優勢になり、151円05銭から150円86銭まで下げた。現物債の取引では、全年限が売られた。

＜米国債概況＞

2年債は0.13％、10年債は1.43％、30年債は2.29％近辺で推移。

債券利回りは上昇。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は-0.27％、英国債は0.77％、オーストラリア10年債は1.72％、NZ10年債は1.85％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・18:00 ユーロ圏・1月マネーサプライM3（前年比予想：+12.5％、12月：+12.3％）

・19:00 ユーロ圏・2月景況感指数（予想：92.1、1月：91.5）

・22:30 米・10-12月期GDP改定値（前期比年率予想：+4.2％、速報値：+4.0％）

・22:30 米・先週分新規失業保険申請件数（予想：82.5万件、前回：86.1万件）

・22:30 米・1月耐久財受注速報値（前月比予想：+1.1％、12月：+0.5％）

・24:00 米・1月中古住宅販売成約指数（前月比予想：0.0％、12月：-0.3％）

・22:30 ボスティック米アトランタ連銀総裁開会あいさつ（銀行関連会議）

・23:30 ジョージ米カンザスシティー連銀総裁オンライン討論会参加（経済見通し）

・24:30 ブラード米セントルイス連銀総裁討論会参加（米経済と金融政策）

・01:10 クオールズ米FRB副議長オンライン会議出席（ストレステスト関連）

・05:00 ウィリアムズNY連銀総裁オンライン討論会参加

・06:45 NZ・1月貿易収支（予想：-6.27億NZドル、12月：+0.17億NZドル）

・EU首脳会議（26日まで）《KK》