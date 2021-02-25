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記事提供元：フィスコ
*15:57JST 【M&A速報：2021/02/25（2）】東芝、量子暗号通信事業を子会社の東芝デジタルソリューションズに承継
■東芝<6502>、量子暗号通信事業を子会社の東芝デジタルソリューションズに承継
■リード<6982>、日鉄日新ビジネスサービスから駐輪事業を譲り受け
■ランナー向けSNSアプリ提供のラントリップ、SUMISEI INNOVATION FUNDから資金調達を実施
■シャープ<6753>、液晶表示装置製造販売の堺ディスプレイプロダクトの全保有株式を売却
■トクヤマ<4043>、買収防衛策を廃止
■アイカ工業<4206>、DIC<4631>からフェノール樹脂事業の一部を譲り受け
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《FA》
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