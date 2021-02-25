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*14:17JST 出来高変化率ランキング（13時台）～エリアクエスト、ユニデンHDなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [2月25日 13:29 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<2656> ベクター 19032000 711780 2573.86% -7.73%
<7254> ユニバンス 1056800 66460 1490.13% 18.8%
<9681> ドーム 1307900 100220 1205.03% -0.23%
<6907> ジオマテック 4054100 438880 823.74% -6.57%
<6182> ロゼッタ 823200 91200 802.63% 20.01%
<8818> 京阪神ビ 1014100 114860 782.90% 4.39%
<1883> 前田道 1028800 183460 460.78% 11.96%
<6659> メディアL 876600 163700 435.49% 0.77%
<4321> ケネディクス 630700 135680 364.84% -0.13%
<4172> 東和ハイシステム 50400 11980 320.70% 9.95%
<8912>*エリアクエスト 356500 89040 300.38% 6.54%
<2804> ブルドック 523700 180760 189.72% -4.73%
<2664> カワチ薬品 254800 88160 189.02% 0.24%
<6378> 木村化 1378900 508860 170.98% 0.3%
<8198> MV東海 97000 35860 170.50% -5.9%
<2040> ＮＹダウブルＥ 11882 4572.4 159.86% 4.18%
<1926> ライト工 407000 157220 158.87% 5.77%
<1591> ＪＰＸ日経４０ 4153 1627.2 155.22% 1.27%
<7088> フォーラムエンジニア 209800 86240 143.27% 7.31%
<6844> 新電元 127800 53840 137.37% 4.89%
<5952> アマテイ 402600 172000 134.07% -2.27%
<6391> 加地テック 344600 150900 128.36% 8.64%
<9979> 大庄 317000 139080 127.93% -0.29%
<6815>*ユニデンHD 47000 21720 116.39% 4.91%
<6779>*日電波 855000 398480 114.57% 9.17%
<4674> クレスコ 107200 50380 112.78% 3.99%
<3548> バロック 372800 176040 111.77% -2.63%
<6330>*洋エンジ 667400 325940 104.76% 9.28%
<1457>*大和ＴＰＸベア 4782 2355.8 102.99% -1.26%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》
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