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出来高変化率ランキング（13時台）～エリアクエスト、ユニデンHDなどがランクイン

2021年2月25日 14:17

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記事提供元：フィスコ


*14:17JST 出来高変化率ランキング（13時台）～エリアクエスト、ユニデンHDなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[2月25日　13:29　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<2656> ベクター　　　　　 　19032000 　711780　 2573.86% -7.73%
<7254> ユニバンス　　　　 　1056800 　66460　 1490.13% 18.8%
<9681> ドーム　　　　　　 　1307900 　100220　 1205.03% -0.23%
<6907> ジオマテック　　　 　4054100 　438880　 823.74% -6.57%
<6182> ロゼッタ　　　　　 　823200 　91200　 802.63% 20.01%
<8818> 京阪神ビ　　　　　 　1014100 　114860　 782.90% 4.39%
<1883> 前田道　　　　　　 　1028800 　183460　 460.78% 11.96%
<6659> メディアL　 　876600 　163700　 435.49% 0.77%
<4321> ケネディクス　　　 　630700 　135680　 364.84% -0.13%
<4172> 東和ハイシステム 　50400 　11980　 320.70% 9.95%
<8912>*エリアクエスト　　 　356500 　89040　 300.38% 6.54%
<2804> ブルドック　　　　 　523700 　180760　 189.72% -4.73%
<2664> カワチ薬品　　　　 　254800 　88160　 189.02% 0.24%
<6378> 木村化　　　　　　 　1378900 　508860　 170.98% 0.3%
<8198> MV東海　　　　　 　97000 　35860　 170.50% -5.9%
<2040> ＮＹダウブルＥ 　11882 　4572.4　 159.86% 4.18%
<1926> ライト工　　　　　 　407000 　157220　 158.87% 5.77%
<1591> ＪＰＸ日経４０ 　4153 　1627.2　 155.22% 1.27%
<7088> フォーラムエンジニア 　209800 　86240　 143.27% 7.31%
<6844> 新電元　　　　　　 　127800 　53840　 137.37% 4.89%
<5952> アマテイ　　　　　 　402600 　172000　 134.07% -2.27%
<6391> 加地テック　　　　 　344600 　150900　 128.36% 8.64%
<9979> 大庄　　　　　　　 　317000 　139080　 127.93% -0.29%
<6815>*ユニデンHD　　　 　47000 　21720　 116.39% 4.91%
<6779>*日電波　　　　　　 　855000 　398480　 114.57% 9.17%
<4674> クレスコ　　　　　 　107200 　50380　 112.78% 3.99%
<3548> バロック　　　　　 　372800 　176040　 111.77% -2.63%
<6330>*洋エンジ　　　　　 　667400 　325940　 104.76% 9.28%
<1457>*大和ＴＰＸベア　 　4782 　2355.8　 102.99% -1.26%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》

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