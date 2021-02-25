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フュトレック　大幅反発、NewDaysがVisionaryを導入と発表

2021年2月25日 11:04

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記事提供元：フィスコ


*11:04JST フュトレック---大幅反発、NewDaysがVisionaryを導入と発表
フュトレック<2468>は大幅反発。同社が開発・提供する統合型CRMソリューション「Visionary」が、JR東日本の駅ナカ コンビニエンスストア「NewDays」の会員向け新サービス「NewDaysアプリ」に導入されたと発表している。同ソリューションはCRMによる顧客中心ビジネスを推進するための統合型マーケティングプラットフォーム、これまで200社以上の企業に導入実績がある。NewDaysへの導入に伴う業績インパクトなどを期待する動きが優勢になっている。《ST》

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