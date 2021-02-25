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*10:52JST 出来高変化率ランキング（10時台）～ベクター、ドームなどがランクイン
出来高変化率ランキング（10時台）～ベクター、ドームなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [2月25日 10:35 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<2656>* ベクター 7667800 711780 977.27% 19.81%
<6182> ロゼッタ 823200 91200 802.63% 20.01%
<7254> ユニバンス 569500 66460 756.91% 6%
<6907> ジオマテック 3193100 438880 627.56% -1.62%
<8818> 京阪神ビ 728300 114860 534.08% 4.45%
<6659> メディアGL 784200 163700 379.05% 3.61%
<1883> 前田道 727200 183460 296.38% 11.91%
<9681>* ドーム 361400 100220 260.61% -0.31%
<4321> ケネディクス 443800 135680 227.09% -0.13%
<1591> J日経400 4087 1627.2 151.17% 1.39%
<2040> NYダウブル 10581 4572.4 131.41% 4.14%
<6378> 木村化 1144000 508860 124.82% 2.26%
<2664> カワチ薬品 171800 88160 94.87% 0.28%
<5952> アマテイ 332300 172000 93.2% -1.7%
<8198> MV東海 68700 35860 91.58% -6.51%
<1926> ライト工 296100 157220 88.33% 5.9%
<9979> 大庄 251800 139080 81.05% -0.58%
<3548> バロック 311800 176040 77.12% -2.01%
<6391>* 加地テック 264300 150900 75.15% 13.46%
<7088>* フォーラムエンジ 143300 86240 66.16% 7.98%
<2804>* ブルドック 284600 180760 57.45% -9.43%
<8103>* 明和産 111300 72420 53.69% 2.58%
<6844>* 新電元 82000 53840 52.3% 5.7%
<2927> AFC-HD 235700 155160 51.91% 2.57%
#VALUE!<4674> クレスコ 73400 50380 45.69% 2.71%
<4304> Eストアー 359400 248040 44.9% -2.26%
<2294> 柿安本店 110500 78100 41.49% -1.79%
<4880>* セルソース 54500 39720 37.21% 6.73%
<4584>* GTS 219700 160140 37.19% 9.47%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》
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