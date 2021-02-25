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出来高変化率ランキング（10時台）～ベクター、ドームなどがランクイン

2021年2月25日 10:52

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記事提供元：フィスコ


*10:52JST 出来高変化率ランキング（10時台）～ベクター、ドームなどがランクイン
出来高変化率ランキング（10時台）～ベクター、ドームなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[2月25日　10:35　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

<2656>* ベクター　　　　　 7667800 　711780　 977.27% 19.81%
<6182> ロゼッタ　　　　　　823200 　91200　 802.63% 20.01%
<7254> ユニバンス　　　　　569500 　66460　 756.91% 6%
<6907> ジオマテック　　　　3193100 　438880　 627.56% -1.62%
<8818> 京阪神ビ　　　　　　728300 　114860　 534.08% 4.45%
<6659> メディアGL　　　　784200 　163700　 379.05% 3.61%
<1883> 前田道　　　　　　　727200 　183460　 296.38% 11.91%
<9681>* ドーム　　　　　　　361400 　100220　 260.61% -0.31%
<4321> ケネディクス　　　　443800 　135680　 227.09% -0.13%
<1591> J日経400　　　　4087 　1627.2　 151.17% 1.39%
<2040> NYダウブル　　　　10581 　4572.4　 131.41% 4.14%
<6378> 木村化　　　　　　　1144000 　508860　 124.82% 2.26%
<2664> カワチ薬品　　　　　171800 　88160　 94.87% 0.28%
<5952> アマテイ　　　　　　332300 　172000　 93.2% -1.7%
<8198> MV東海　　　　　　68700 　35860　 91.58% -6.51%
<1926> ライト工　　　　　　296100 　157220　 88.33% 5.9%
<9979> 大庄　　　　　　　　251800 　139080　 81.05% -0.58%
<3548> バロック　　　　　　311800 　176040　 77.12% -2.01%
<6391>* 加地テック　　　　　264300 　150900　 75.15% 13.46%
<7088>* フォーラムエンジ　　143300 　86240　 66.16% 7.98%
<2804>* ブルドック　　　　　284600 　180760　 57.45% -9.43%
<8103>* 明和産　　　　　　　111300 　72420　 53.69% 2.58%
<6844>* 新電元　　　　　　　82000 　53840　 52.3% 5.7%
<2927> AFC-HD　　　　235700 　155160　 51.91% 2.57%
#VALUE!<4674> クレスコ　　　　　　73400 　50380　 45.69% 2.71%
<4304> Eストアー　　　　　359400 　248040　 44.9% -2.26%
<2294> 柿安本店　　　　　　110500 　78100　 41.49% -1.79%
<4880>* セルソース　　　　　54500 　39720　 37.21% 6.73%
<4584>* GTS　　　　　　　219700 　160140　 37.19% 9.47%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》

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