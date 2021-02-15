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記事提供元：フィスコ
*10:54JST コスモ・バイオ---自己株式取得について発表
コスモ・バイオ<3386>は12日、自己株式取得に係る事項の決定について発表。
発行済株式総数に対し2.7%に当たる普通株式160,000株、取得価格の総額2億円を上限とし、取得する。取得する期間は2021年2月15日～2021年8月31日。自己株式の取得により、株主へ利益還元を図るとともに、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を目的としている。《YM》
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