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【M&A速報：2021/02/10（2）】日本アジアグループ<3751>、カーライルによるTOBが不成立

2021年2月12日 10:07

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記事提供元：フィスコ


*10:07JST 【M&A速報：2021/02/10（2）】日本アジアグループ<3751>、カーライルによるTOBが不成立
■日本アジアグループ<3751>、カーライルによるTOBが不成立

■日本アジアグループ<3751>、シティインデックスイレブンスによるTOBに対し意見表明を「留保」

■ウェーブロックHD<7940>、子会社ウェーブロックインテリアの株式51％をサンゲツ<8130>に譲渡　資本業務提携解消

■ベルテクスコーポレーション<5290>、グループ内組織を再編

■ウェディング・ホテル事業展開のテイクアンドギヴ・ニーズ<4331>、優先株式を発行

■大和ハウス工業<1925>、子会社大和ハウスリフォームの賃貸住宅リフォーム事業を新会社「大和ハウス賃貸リフォーム」に移管

■ぺんてる、プラスとの「協業推進プロジェクト」の進捗状況を発表

■三菱ロジスネクスト<7105>の米孫会社MCFA、Caterpillar子会社から自社株買い　商号を変更

■エアトリ<6191>と子会社まぐまぐ<4059>、投資事業の合弁会社「エアトリまぐまぐベンチャーズ」を設立

■渋谷工業<6340>、子会社でパッケージングプラント事業のシブヤマシナリーを吸収合併

■ゲームカード・ジョイコHD<6249>、傘下でパチンコプリペイドカードシステム関連の日本ゲームカードとジョイコシステムズを合併

■じげん<3679>、傘下で医療関連人材派遣などのミラクス(旧 HITOWAキャリアサポート)と同社親会社のPCHホールディングスを合併

■常磐開発<1782>、MBOが成立　上場廃止へ

■東急不動産HD<3289>傘下で老人ホーム運営の東急イーライフデザイン、子会社の光ガ丘ヘルスケアと合併

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《FA》

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