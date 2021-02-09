マーケットエンタープライズが東証1部に、2月16日の売買から

■2006年7月の設立で、2015年6月に東証マザーズ上場

マーケットエンタープライズ<3135>(東マ)は2月9日の16時、同社株式が2021年2月16日をもって東京証券取引所市場第一部(東証1部)へ市場変更されると発表した。同日、東京証券取引所の承認を受けた。

同社は2006年7月の設立で、2015年6月に東証マザーズに上場した。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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