クレスコが100万株の普通株式を2月24日付で消却へ

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記事提供元：日本インタビュ新聞社
■発行済株式総数の4.17%、株式価値の向上効果が発生
クレスコ<4674>(東1)は2月5日の16時、自己株式の消却について発表し、普通株式100万株(消却前の発行済株式総数(自己株式を含む)の4.17%)を2021年2月24日付で消却するとした。4.17%の株式価値の向上効果が発生する。(HC)情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)
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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。
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