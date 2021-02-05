

*09:08JST 個別銘柄戦略:カカクコムや日本触媒などに注目

4日の米国市場では、NYダウが332.26ドル高の31055.86と終値ベースの史上最高値を更新し、ナスダック総合指数が167.20pt高の13777.74、シカゴ日経225先物が大阪日中比280円高の28610と上昇した。5日早朝の為替は1ドル＝105.50-60円（昨日大引け時は105.14円付近）。本日の東京市場では、米ダウの高値追いで全般相場の地合い改善が見込まれ、三菱UFJ<8306>、三井住友<8316>など大手金融株や昨日売られた日本電産<6594>、村田製<6981>、トヨタ<7203>などの押し目買いが予想される。また、国内の新型コロナウイルス感染者の減少傾向からJAL<9201>、JR東日本<9020>なども堅調に推移しよう。昨日大引け後に業績予想の上方修正や配当の積み増しなどを発表したイビデン<4062>、武田<4502>、マツダ<7261>、ヤマハ<7951>、TBSHD<9401>、日テレHD<9404>、KADOKAWA<9468>などの値上がりが予想される。一方、強気の投資判断や目標株価の引き上げなどが観測されたカカクコム<2371>、日本触媒<4114>、住友電気工業<5802>、豊田自動織機<6201>、日立<6501>、日本電産<6594>、エプソン<6724>、ソニー<6758>、ヒロセ電機<6806>、丸紅<8002>、三井物<8031>、あおぞら銀<8304>、野村<8604>などに注目。《FA》