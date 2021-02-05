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2/5の強弱材料

2021年2月5日 08:12

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記事提供元：フィスコ


*08:12JST 2/5
[強弱材料]

強気材料
・NYダウは上昇（31055.86、+332.26）
・ナスダック総合指数は上昇（13777.74、+167.20）
・シカゴ日経225先物は上昇（28610、大阪比+280）
・1ドル105円50-60銭
・SOX指数は上昇（3008.42、+25.54）
・VIX指数は低下（21.77、-1.14）
・米原油先物は上昇（56.23、+0.54）
・日銀のETF購入
・海外コロナ向けワクチン接種の進展
・世界的金融緩和の長期化

弱気材料
・日経平均は下落（28341.95、-304.55）
・米長期金利は上昇
・コロナ流行の再拡大
・菅内閣コロナ対応の混乱
・米経済対策の縮小観測
・米中対立再燃への懸念

留意事項
・家計調査（12月）
・景気動向指数（12月）
・年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）の運用状況（10～12月期）
・QDレーザが新規上場
・NTT<9432>、日本製鉄<5401>など決算発表
・独製造業受注（12月）
・米雇用統計（1月）
・米貿易収支（12月）
・米消費者信用残高（12月）《ST》

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