

*08:12JST 2/5

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（31055.86、+332.26）

・ナスダック総合指数は上昇（13777.74、+167.20）

・シカゴ日経225先物は上昇（28610、大阪比+280）

・1ドル105円50-60銭

・SOX指数は上昇（3008.42、+25.54）

・VIX指数は低下（21.77、-1.14）

・米原油先物は上昇（56.23、+0.54）

・日銀のETF購入

・海外コロナ向けワクチン接種の進展

・世界的金融緩和の長期化

弱気材料

・日経平均は下落（28341.95、-304.55）

・米長期金利は上昇

・コロナ流行の再拡大

・菅内閣コロナ対応の混乱

・米経済対策の縮小観測

・米中対立再燃への懸念

留意事項

・家計調査（12月）

・景気動向指数（12月）

・年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）の運用状況（10～12月期）

・QDレーザが新規上場

・NTT<9432>、日本製鉄<5401>など決算発表

・独製造業受注（12月）

・米雇用統計（1月）

・米貿易収支（12月）

・米消費者信用残高（12月）《ST》