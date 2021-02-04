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記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏小売売上高、英中央銀行が政策金利発表、米新規失業保険申請件数など
＜国内＞
08:50 対外・対内証券投資(先週)
＜海外＞
09:30 豪・貿易収支(12月) 90.00億豪ドル 50.22億豪ドル
19:00 欧・ユーロ圏小売売上高(12月) -6.1％
21:00 英・イングランド銀行(英中央銀行)が政策金利発表 0.10％ 0.10％
22:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 84.7万件
22:30 米・非農業部門労働生産性(10-12月) -2.8％ 4.6％
24:00 米・製造業受注(12月) 0.8％ 1.0％
米・サンフランシスコ連銀総裁がパネル討論会に参加
欧・欧州中央銀行(ECB)経済報告
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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