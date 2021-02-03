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*14:47JST 出来高変化率ランキング（14時台）～シンフォニア、MXSトピクスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [2月3日 14:33 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<4282> EPS 972100 90060 979.39% 16.97%
<4098> チタン工 680100 64580 953.11% -2.42%
<6629> テクノHR 7482700 976380 666.37% 15.15%
<4436> ミンカブ 2732500 377660 623.53% 19.86%
<4722> フューチャー 698600 102880 579.04% 14.49%
<6653> 正興電 415700 66640 523.80% 4.64%
<6507>* シンフォニア 378000 66160 471.34% -5.79%
<4293> セプテーニHD 9258600 1664540 456.23% 9.39%
<5341> アサヒ陶 490600 93540 424.48% -0.76%
<7919> 野崎印 11648200 2533380 359.79% 23.45%
<6580> ライトアップ 316400 71720 341.16% 5.77%
<8056> 日ユニシス 2147200 490940 337.37% -12.61%
<3064> MRO 3514700 808320 334.82% 12.5%
<2764> ひらまつ 732300 170400 329.75% 3.5%
<6721> ウインテスト 2645500 661980 299.63% 6.08%
<4980> デクセリアルス 1369200 361500 278.76% 3.79%
<6327> 北川精機 408100 111300 266.67% 5.13%
<1348>* MXSトピクス 175750 50174 250.28% 1.42%
<1456>* 225ベア 103446 29912 245.83% -0.88%
<5214> 日電硝 2282600 692220 229.75% 3.66%
<3688> CARTAHD 173400 54220 219.81% 5.47%
<3768> リスモン 296400 92800 219.40% -3.27%
<4393> バンクオブイノベ 330400 103540 219.10% -7.08%
<3415> トウキョベース 1811500 568220 218.80% 5.42%
<5491> 日金属 1453400 458360 217.09% -2%
<2440> ぐるなび 893100 282220 216.46% 4.95%
<4020> M−ビートレンド 44200 14080 213.92% 7.46%
<7981> タカラスタン 225600 73380 207.44% 9.78%
<3319> GDO 282100 93140 202.88% 9.76%
<7038> フロンティアM 136200 46280 194.30% 3.16%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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