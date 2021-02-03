マーケット RSS

 

出来高変化率ランキング（13時台）～野崎印、ひらまつなどがランクイン

2021年2月3日 13:59

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*13:59JST 出来高変化率ランキング（13時台）～野崎印、ひらまつなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[2月3日　13:38　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<4282> EPS　　　　　　 　900800 　90060　 900.22% 16.49%
<4098> チタン工　　　　　 　612500 　64580　 848.44% 3.74%
<4436> ミンカブ　　　　　 　2732500 　377660　 623.53% 19.86%
<6629> テクノHR　　　　 　6108800 　976380　 525.66% 10.64%
<4722> フューチャー　　　 　627800 　102880　 510.23% 15.67%
<6653> 正興電　　　　　　 　398800 　66640　 498.44% 5.27%
<5341> アサヒ陶　　　　　 　480700 　93540　 413.90% -0.76%
<4293> セプテーニHD　　 　8281400 　1664540　 397.52% 10.44%
<3064> MRO　　　　　　 　3197800 　808320　 295.61% 13.95%
<6721> ウインテスト　　　 　2552800 　661980　 285.63% 5.74%
<8056> 日ユニシス　　　　 　1881300 　490940　 283.20% -12.73%
<7919>* 野崎印　　　　　　 　9697700 　2533380　 282.80% 20%
<2764>* ひらまつ　　　　　 　625600 　170400　 267.14% 6.29%
<6327> 北川精機　　　　　 　386600 　111300　 247.35% 4.52%
<4980> デクセリアルス　　 　1216600 　361500　 236.54% 2.89%
<4393> バンクオブイノベ　 　318800 　103540　 207.90% -7.29%
<5491> 日金属　　　　　　 　1366600 　458360　 198.15% -1.28%
<5214> 日電硝　　　　　　 　2047700 　692220　 195.82% 3.83%
<3688> カルタHD 　158300 　54220　 191.96% 5.47%
<3319>* GDO　　　　　　 　262500 　93140　 181.83% 10.07%
<3415>* 東京ベース 　1595500 　568220　 180.79% 7.48%
<3768>* リスモン　　　　　 　256900 　92800　 176.83% -2.66%
<6580>* ライトアップ　　　 　197600 　71720　 175.52% 5.25%
<6391> 加地テック　　　　 　256100 　93440　 174.08% 2.44%
<7038> フロンティアM　　 　126400 　46280　 173.12% 3.79%
<3667> enish　　　　 　391000 　147680　 164.76% 2.83%
<4020>* M−ビートレンド　 　36200 　14080　 157.10% 6.97%
<2497>* UNITED　　　 　130600 　51780　 152.22% 4.51%
<7981> タカラスタン　　　 　182200 　73380　 148.30% 10.37%
<2440> ぐるなび　　　　　 　696600 　282220　 146.83% 3.85%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》

関連記事

スポンサードリンク

個別株の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 個別株の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. 大阪金概況：下落、銀相場の思惑が金価格支援要因となり下落幅限定的
  2. NY原油：大幅続伸で54.76ドル、株高などを意識した買いが入る
  3. NY原油：大幅反発で53.55ドル、株高を意識した買いが入る
  4. 見えてきたロビンフッドの問題点
  5. 綿半HDはSUBARU矢島工場の従業員駐車場建設工事などを完成
  1. ADR日本株ランキング～トヨタなど全般堅調、シカゴは大阪比345円高の28395円
  2. ADR日本株ランキング～エーザイなど全般堅調、シカゴは大阪比210円高の27780円
  3. 相場展望2月1日号　外国人投資家の相場操縦で、買いに誘われた個人信用投資家がハシゴ外され損失を抱え込む展開
  4. ADR日本株ランキング～トヨタなど全般軟調、シカゴは大阪比460円安の28180円
  5. 為替週間見通し：底堅い値動きか、安全逃避のドル買い継続の可能性
  1. 2021年の原油相場はどうなる
  2. 米国株見通し：弱含みか、強気相場でいったん調整も
  3. トリプルブルーの影響と暴騰する仮想通貨の今後　後編
  4. ビットコイン急落はバブル崩壊の序章か!?
  5. ADR日本株ランキング～トヨタなど全般堅調、シカゴは大阪比345円高の28395円

広告

写真で見るニュース

  • マイナーチェンジをしたプジョー・5008（画像: PSAジャパン発表資料より）
  • ホンダ・Dio110（画像: 本田技研工業の発表資料より）
  • 「Zaim 一生黒字プラン」の画面イメージ。（画像: Zaimの発表資料より）
  • ジープ・グランドチェロキー「WK 10th Anniversary Edition」（画像: FCAジャパン発表資料より）
  • 紙容器に切り替える弁当（ローソン発表資料より）
  • 200mmワイドナビゲーション取り付けイメージ（画像：株式会社カナック企画発表資料より）
  • ヤリスWRC：発表資料より
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

見えてきたロビンフッドの問題点

在宅ワークによる田舎のスローライフ、実践するなら住宅ローン控除で節税を

新しい大統領選に続く、新しい仕手戦の根源　ゲームストップ社株暴騰の理由　後編

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体