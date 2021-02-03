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*13:59JST 出来高変化率ランキング（13時台）～野崎印、ひらまつなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [2月3日 13:38 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<4282> EPS 900800 90060 900.22% 16.49%
<4098> チタン工 612500 64580 848.44% 3.74%
<4436> ミンカブ 2732500 377660 623.53% 19.86%
<6629> テクノHR 6108800 976380 525.66% 10.64%
<4722> フューチャー 627800 102880 510.23% 15.67%
<6653> 正興電 398800 66640 498.44% 5.27%
<5341> アサヒ陶 480700 93540 413.90% -0.76%
<4293> セプテーニHD 8281400 1664540 397.52% 10.44%
<3064> MRO 3197800 808320 295.61% 13.95%
<6721> ウインテスト 2552800 661980 285.63% 5.74%
<8056> 日ユニシス 1881300 490940 283.20% -12.73%
<7919>* 野崎印 9697700 2533380 282.80% 20%
<2764>* ひらまつ 625600 170400 267.14% 6.29%
<6327> 北川精機 386600 111300 247.35% 4.52%
<4980> デクセリアルス 1216600 361500 236.54% 2.89%
<4393> バンクオブイノベ 318800 103540 207.90% -7.29%
<5491> 日金属 1366600 458360 198.15% -1.28%
<5214> 日電硝 2047700 692220 195.82% 3.83%
<3688> カルタHD 158300 54220 191.96% 5.47%
<3319>* GDO 262500 93140 181.83% 10.07%
<3415>* 東京ベース 1595500 568220 180.79% 7.48%
<3768>* リスモン 256900 92800 176.83% -2.66%
<6580>* ライトアップ 197600 71720 175.52% 5.25%
<6391> 加地テック 256100 93440 174.08% 2.44%
<7038> フロンティアM 126400 46280 173.12% 3.79%
<3667> enish 391000 147680 164.76% 2.83%
<4020>* M−ビートレンド 36200 14080 157.10% 6.97%
<2497>* UNITED 130600 51780 152.22% 4.51%
<7981> タカラスタン 182200 73380 148.30% 10.37%
<2440> ぐるなび 696600 282220 146.83% 3.85%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》
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