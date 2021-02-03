ミンカブ　ストップ高、21年3月期第3四半期の営業利益78.9％増、米国株サイトを6月22日開始／新興市場スナップショット

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記事提供元：フィスコ
*13:46JST <4436> ミンカブ 4225 +700
ストップ高を付け、上場来高値を更新した。21年3月期第3四半期累計（20年4-12月）の営業利益を前年同期比78.9％増の3.89億円と発表している。ソリューション事業で自律的成長が継続したほか、連結子会社化したREIT情報ベンダーのProp Tech plusも収益に貢献し、月額利用料収入などが増加した。通期予想は前期比33.8％増の7.00億円で維持した。また、株式情報サイトの米国版「Kabutan（株探）米国株」を6月22日に開始するとしている。《FA》
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