ピアズ　大幅続伸、エスプールと業務提携契約、非対面オンライン接客サービスを共同開発／新興市場スナップショット

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記事提供元：フィスコ
*09:55JST <7066> ピアズ 2100 +190
大幅続伸。エスプール<2471>と業務提携契約を締結すると発表している。共同で非対面オンライン接客のサービス開発とサービスの提供に取り組む。エスプールの顧客ネットワークなどにピアズが持つ人材教育やシステム開発のノウハウを組み合わせる。具体的には、オンライン接客サービス開発のための相互ノウハウの提供に加え、通信業界以外の多業界へのサービス提供や地方拠点を活用したシェアリングコールセンターの活用を図る。《YN》
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