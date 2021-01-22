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*17:28JST 22日の日本国債市場概況：債券先物は151円86銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2021年3月限
寄付151円92銭 高値151円93銭 安値151円82銭 引け151円86銭
売買高総計26904枚
2年 420回 -0.135％
5年 146回 -0.115％
10年 361回 0.035％
20年 175回 0.440％
債券先物3月限は、151円92銭で取引を開始。前日NY市場での米長期金利上昇を受けて売りが先行し、その後も来週の40年債入札や日銀の2月国債買入方針の発表を控えて売りが強まり、151円93銭から151円82銭まで下げた。財務省の流動性供給入札は無難な結果で反応は限定的に。現物債の取引では、全年限が売られた。
＜米国債概況＞
2年債は0.12％、10年債は1.09％、30年債は1.84％近辺で推移。
債券利回りはやや低下。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.51％、英国債は0.31％、オーストラリア10年債は1.12％、NZ10年債は1.07％。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・18:00 ユーロ圏・1月製造業PMI速報値（予想：54.4、12月：55.2）
・18:00 ユーロ圏・1月サービス業PMI速報値（予想：44.5、12月：46.4）
・18:00 欧州中央銀行(ECB)専門家予測調査
・18:30 英・1月製造業PMI速報値（予想：53.6、12月：57.5）
・18:30 英・1月サービス業PMI速報値（予想：45.0、12月：49.4）
・22:30 カナダ・11月小売売上高（前月比予想：0.0％、10月：+0.4％）
・23:45 米・1月製造業PMI速報値（予想：56.5、12月：57.1）
・23:45 米・1月サービス業PMI速報値（予想：53.4、12月：54.8）
・24:00 米・12月中古住宅販売件数（予想：656万戸、11月：669万戸）《KK》
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