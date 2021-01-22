ピープル　大幅に続伸、12月の売上高52.2％増、クリスマス商戦などで出荷依頼重なる／新興市場スナップショット

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記事提供元：フィスコ
*09:43JST <7865> ピープル 1207 +43
大幅に続伸。12月の売上高が前年同月比52.2％増の5.89億円になったと発表している。クリスマス商戦や年始商戦で流通からの出荷依頼が重なった。国内販売では「ケッターサイクル」など屋内遊具・乗り物カテゴリー、「ラッコハグ」など育児・家具カテゴリーが好調だった。海外販売では米国向けでブロック玩具「Magna-Tiles」が前年を大きく上回った。2-12月の累計は前年同期比20.4％増の42.90億円。《HH》
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