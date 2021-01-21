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*17:34JST 21日の日本国債市場概況：債券先物は151円98銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2021年3月限
寄付151円98銭 高値152円03銭 安値151円95銭 引け151円98銭
売買高総計17084枚
2年 420回 -0.135％
5年 146回 -0.120％
10年 361回 0.025％
20年 175回 0.425％
債券先物3月限は、151円98銭で取引を開始。「日銀が3月に行う政策点検で長期金利の変動幅を拡大する可能性がある」との報道を受けて週初に売られた反動で、買い戻しが優勢になったといわれ、151円95銭から152円03銭まで上げた。日銀は大規模な金融緩和策の維持を決定した。現物債の取引では、2年債、5年債、10年債が売られ、20年債が買われた。
＜米国債概況＞
2年債は0.13％、10年債は1.08％、30年債は1.82％近辺で推移。
債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.54％、英国債は0.29％、オーストラリア10年債は1.06％、NZ10年債は1.02％。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・21:45 欧州中央銀行(ECB)が政策金利発表（0.00％に据え置き予想）
・22:00台 南ア中銀が政策金利発表（3.50％に据え置き予想）
・22:30 ラガルドECB総裁会見
・22:30 米・先週分新規失業保険申請件数（予想：93.5万件、前回：96.5万件）
・22:30 米・1月フィラデルフィア連銀製造業景況指数（予想：11.8、12月：9.1←11.1）
・22:30 米・12月住宅着工件数（予想：156.0万戸、11月：154.7万戸）
・22:30 米・12月住宅建設許可件数（予想：160.8万戸、11月：163.5万戸）
・24:00 ユーロ圏・1月消費者信頼感指数速報値（予想：-15.0、12月：-13.9）
・06:45 NZ・10-12月期消費者物価指数（前年比予想：+1.1％、7-9月期：+1.4％）《KK》
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