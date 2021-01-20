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出来高変化率ランキング（10時台）～リバーエレテク、島忠などがランクイン

2021年1月20日 10:48

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記事提供元：フィスコ


*10:48JST 出来高変化率ランキング（10時台）～リバーエレテク、島忠などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[1月20日　10:31　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

<6569> 日総工産　　　　　 1109800 　143040　 675.87% 13.23%
<2521> 上場米HE　　　　　1668600 　244480　 582.51% 0.23%
<7162> アストマックス　　　1446500 　219340　 559.48% 5.21%
<8184>* 島忠　　　　　　　　163900 　29580　 454.09% 0.18%
<7980>* 重松製　　　　　　　120900 　38900　 210.8% 5.19%
<4764> SAMURAI　　　1293400 　451120　 186.71% -5.11%
<6776> 天昇電　　　　　　　2875800 　1061980　 170.8% 1.76%
<3491> GATECH　　　　963300 　375980　 156.21% -1.59%
<9812> テーオーHD　　　　310500 　125560　 147.29% 13.24%
<1433> ベステラ　　　　　　144800 　64540　 124.36% 4.26%
<2158> FRONTEO　　　1445500 　646320　 123.65% 4.81%
<4005> 住友化　　　　　　　16177800 　7490520　 115.98% 8.71%
<9325> ファイズHD　　　　184900 　86860　 112.87% 5.98%
<2160> ジーエヌアイ　　　　2134000 　1004820　 112.38% 2.86%
<4574> 大幸薬品　　　　　　1088100 　535140　 103.33% -4.74%
<6666>* リバーエレテク　　　1520500 　772760　 96.76% 12.72%
<6627> テラプロ　　　　　　321000 　164680　 94.92% 4.56%
<3488> ザイマックス　　　　1235 　638　 93.57% 2.24%
<6849> 日光電　　　　　　　813300 　430620　 88.87% -6.44%
<2323> fonfun　　　　238500 　130380　 82.93% 5.8%
<6996> ニチコン　　　　　　1693600 　928180　 82.46% 4.77%
<4714> リソー教育　　　　　742600 　429960　 72.71% 1.37%
<4386> SIG　　　　　　　100300 　59120　 69.65% 1.72%
<7048>* ベルトラ　　　　　　385000 　232880　 65.32% 5.32%
<2481> タウンニュース　　　62200 　39600　 57.07% 0.23%
<6736> サン電子　　　　　　44100 　28980　 52.17% -2.2%
<4381>* ビープラッツ　　　　18000 　11960　 50.5% 6.84%
<5341> アサヒ陶　　　　　　361100 　242060　 49.18% -7.99%
<2071> ESG総合ETN　　6262 　4200.4　 49.08% -0.47%
<4586>* メドレックス　　　　869900 　584700　 48.78% 7.08%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》

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