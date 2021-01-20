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*10:48JST 出来高変化率ランキング（10時台）～リバーエレテク、島忠などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [1月20日 10:31 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<6569> 日総工産 1109800 143040 675.87% 13.23%
<2521> 上場米HE 1668600 244480 582.51% 0.23%
<7162> アストマックス 1446500 219340 559.48% 5.21%
<8184>* 島忠 163900 29580 454.09% 0.18%
<7980>* 重松製 120900 38900 210.8% 5.19%
<4764> SAMURAI 1293400 451120 186.71% -5.11%
<6776> 天昇電 2875800 1061980 170.8% 1.76%
<3491> GATECH 963300 375980 156.21% -1.59%
<9812> テーオーHD 310500 125560 147.29% 13.24%
<1433> ベステラ 144800 64540 124.36% 4.26%
<2158> FRONTEO 1445500 646320 123.65% 4.81%
<4005> 住友化 16177800 7490520 115.98% 8.71%
<9325> ファイズHD 184900 86860 112.87% 5.98%
<2160> ジーエヌアイ 2134000 1004820 112.38% 2.86%
<4574> 大幸薬品 1088100 535140 103.33% -4.74%
<6666>* リバーエレテク 1520500 772760 96.76% 12.72%
<6627> テラプロ 321000 164680 94.92% 4.56%
<3488> ザイマックス 1235 638 93.57% 2.24%
<6849> 日光電 813300 430620 88.87% -6.44%
<2323> fonfun 238500 130380 82.93% 5.8%
<6996> ニチコン 1693600 928180 82.46% 4.77%
<4714> リソー教育 742600 429960 72.71% 1.37%
<4386> SIG 100300 59120 69.65% 1.72%
<7048>* ベルトラ 385000 232880 65.32% 5.32%
<2481> タウンニュース 62200 39600 57.07% 0.23%
<6736> サン電子 44100 28980 52.17% -2.2%
<4381>* ビープラッツ 18000 11960 50.5% 6.84%
<5341> アサヒ陶 361100 242060 49.18% -7.99%
<2071> ESG総合ETN 6262 4200.4 49.08% -0.47%
<4586>* メドレックス 869900 584700 48.78% 7.08%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》
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