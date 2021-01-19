マーケット RSS

 

東証業種別ランキング：ゴム製品が上昇率トップ

2021年1月19日 15:09

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*15:09JST 東証業種別ランキング：ゴム製品が上昇率トップ
ゴム製品が上昇率トップ。そのほか電力・ガス業、空運業、繊維業、電気機器なども上昇。一方、鉱業が下落率トップ。そのほか精密機器、倉庫・運輸関連業、卸売業、小売業なども下落。


業種名／現在値／前日比（％）

1. ゴム製品 ／ 2,802.06 ／ 2.61
2. 電力・ガス業 ／ 380.27 ／ 1.83
3. 空運業 ／ 172.82 ／ 1.78
4. 繊維業 ／ 553.64 ／ 1.38
5. 電気機器 ／ 3,510.52 ／ 1.22
6. 輸送用機器 ／ 2,758.37 ／ 1.19
7. 海運業 ／ 325.53 ／ 1.03
8. 不動産業 ／ 1,289.97 ／ 0.98
9. 非鉄金属 ／ 1,000.95 ／ 0.98
10. その他金融業 ／ 670.61 ／ 0.95
11. 保険業 ／ 979.26 ／ 0.89
12. 陸運業 ／ 1,930.08 ／ 0.77
13. 情報・通信業 ／ 5,037.14 ／ 0.66
14. 化学工業 ／ 2,270.84 ／ 0.59
15. 証券業 ／ 365.01 ／ 0.40
16. 医薬品 ／ 3,389.46 ／ 0.35
17. サービス業 ／ 2,671.94 ／ 0.33
18. 金属製品 ／ 1,240.98 ／ 0.32
19. ガラス・土石製品 ／ 1,072.38 ／ 0.30
20. 銀行業 ／ 127.47 ／ 0.28
21. その他製品 ／ 3,795.56 ／ 0.18
22. 水産・農林業 ／ 450.41 ／ 0.17
23. 鉄鋼 ／ 334.94 ／ 0.12
24. 石油・石炭製品 ／ 921.52 ／ 0.12
25. 機械 ／ 2,254.78 ／ 0.12
26. 食料品 ／ 1,660.91 ／ -0.01
27. 建設業 ／ 1,058.84 ／ -0.10
28. パルプ・紙 ／ 516.44 ／ -0.12
29. 小売業 ／ 1,371.63 ／ -0.24
30. 卸売業 ／ 1,600.58 ／ -0.28
31. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,624.76 ／ -0.49
32. 精密機器 ／ 9,428.44 ／ -0.83
33. 鉱業 ／ 190.74 ／ -1.59《CS》

関連記事

スポンサードリンク

東京株式市場の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 東京株式市場の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. 相場展望1月18日号　『日経平均』の暴走は、外資系短期筋が買い煽った株価操作の贈り物か?
  2. 日経平均テクニカル:続落、「コマ」出現で値幅調整リスク
  3. 米国株見通し：18日は休場
  4. 欧州為替【お知らせ】これをもちまして、本日の東京からの市況配信は終了させていただきます
  5. フルッタフルッタが後場一段高、新型コロナ誘発性炎症に関する「完成度の高い原料」を引き続き材料視
  1. ビットコイン急落はバブル崩壊の序章か!?
  2. NY原油：反落、ウイルス変異種の感染拡大を嫌気
  3. 相場展望1月18日号　『日経平均』の暴走は、外資系短期筋が買い煽った株価操作の贈り物か?
  4. Mipoxがストップ高、「パワー半導体の飛躍的な生産性向上を促す装置を開発」
  5. JPホールディングスと学研HDが業務資本提携、より新しい子育て支援・学習サービスを提供へ
  1. 米国株見通し：弱含みか、強気相場でいったん調整も
  2. ウィルソンWLWが後場ストップ高、戦略提携など3件の発表が注目を集め急伸
  3. トリプルブルーの影響と暴騰する仮想通貨の今後　後編
  4. ビットコイン急落はバブル崩壊の序章か!?
  5. 米国株見通し：上げ渋りか、米金融当局者の姿勢を見極め

広告

写真で見るニュース

  • ヤリスWRC：発表資料より
  • (c) 123rf
  • 大規模分譲住宅の一戸建てなら充電設備を設置してEV車保有することも可能だ（画像提供:住友林業）
  • 新しくなったアウディ・A5／S5シリーズ（画像: アウディジャパン発表資料より）
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

相場展望1月18日号　『日経平均』の暴走は、外資系短期筋が買い煽った株価操作の贈り物か?

成長速度は40％落ちていることを示す、北海道と岡山県の植栽木の生育面積当たりの幹断面積。他所の地域に由来する植栽木の値は（赤破線）は、地元の地域に由来する植栽木の値（赤実線）よりも小さく、成長速度が落ちていることがわかる（森林総合研究所の発表資料より）

地元由来ではないミズナラは地元のものより成長が遅い　森林総合研究所

コロナ関連の破たん883件に　静岡で大型倒産が発生　東京商工リサーチ

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体