

*15:09JST 東証業種別ランキング：ゴム製品が上昇率トップ

ゴム製品が上昇率トップ。そのほか電力・ガス業、空運業、繊維業、電気機器なども上昇。一方、鉱業が下落率トップ。そのほか精密機器、倉庫・運輸関連業、卸売業、小売業なども下落。



業種名／現在値／前日比（％）

1. ゴム製品 ／ 2,802.06 ／ 2.61

2. 電力・ガス業 ／ 380.27 ／ 1.83

3. 空運業 ／ 172.82 ／ 1.78

4. 繊維業 ／ 553.64 ／ 1.38

5. 電気機器 ／ 3,510.52 ／ 1.22

6. 輸送用機器 ／ 2,758.37 ／ 1.19

7. 海運業 ／ 325.53 ／ 1.03

8. 不動産業 ／ 1,289.97 ／ 0.98

9. 非鉄金属 ／ 1,000.95 ／ 0.98

10. その他金融業 ／ 670.61 ／ 0.95

11. 保険業 ／ 979.26 ／ 0.89

12. 陸運業 ／ 1,930.08 ／ 0.77

13. 情報・通信業 ／ 5,037.14 ／ 0.66

14. 化学工業 ／ 2,270.84 ／ 0.59

15. 証券業 ／ 365.01 ／ 0.40

16. 医薬品 ／ 3,389.46 ／ 0.35

17. サービス業 ／ 2,671.94 ／ 0.33

18. 金属製品 ／ 1,240.98 ／ 0.32

19. ガラス・土石製品 ／ 1,072.38 ／ 0.30

20. 銀行業 ／ 127.47 ／ 0.28

21. その他製品 ／ 3,795.56 ／ 0.18

22. 水産・農林業 ／ 450.41 ／ 0.17

23. 鉄鋼 ／ 334.94 ／ 0.12

24. 石油・石炭製品 ／ 921.52 ／ 0.12

25. 機械 ／ 2,254.78 ／ 0.12

26. 食料品 ／ 1,660.91 ／ -0.01

27. 建設業 ／ 1,058.84 ／ -0.10

28. パルプ・紙 ／ 516.44 ／ -0.12

29. 小売業 ／ 1,371.63 ／ -0.24

30. 卸売業 ／ 1,600.58 ／ -0.28

31. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,624.76 ／ -0.49

32. 精密機器 ／ 9,428.44 ／ -0.83

33. 鉱業 ／ 190.74 ／ -1.59《CS》