

*16:53JST 【M&A速報：2021/01/18（2）】メディアドゥ傘下のフライヤー、マイナビなどを引受先とする第三者割当増資を実施

■メディアドゥ<3678>子会社のフライヤー、マイナビなどを引受先とする第三者割当増資を実施

■博報堂DYメディアパートナーズ、デジタルマーケティング事業等のナイルと資本業務提携

■SRE特化型コンサルティング事業「Sreake」運営のスリーシェイク、シリーズAでジャフコG<8595>から資金調達を実施

■ウィル<3241>、リフォーム工事事業子会社遊の全保有株式をアートリフォームに譲渡

■ヤマダHD<9831>、グループ内組織再編

■日本通運<9062>、子会社日通商事のリース事業を分社化

■レオパレス21<8848>、ベトナム子会社 LEOPALACE21 VIETNAMの全出資持ち分を北海道札幌市を拠点とする中和石油に譲渡

■IDホールディングス<4709>、傘下のシステムデザインとウィズHDを合併

■製造業向けカタログサイト等展開のアペルザ、ものづくり.jpにオートメーション新聞事業を承継

■ソフトバンクG<9984>、英国の衛星通信ベンチャーOneWebに追加出資

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》