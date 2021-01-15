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*17:47JST 【M&A速報：2021/01/15（2）】FVC Tohokuなど、「もりおかSDGsファンド」を設立
■フューチャーベンチャーキャピタル<8462>傘下のFVC Tohokuなど、「もりおかSDGsファンド」を設立
■双日<2768>、IT Asset Disposition事業者のTES-AMM JAPANに出資
■オープンハウス<3288>、持ち分法適用関連会社プレサンスコーポレーション<3254>へのTOB終了 連結子会社化へ
■ファイバーゲート<9450>、ビジネスユース事業の一部を子会社BizGenesisに承継
■広告代理店事業のPenseur、 テレビ番組制作等のスクラッチを買収
■土木管理総合試験所<6171>、熱流体解析ソフトウェア開発のアドバンスドナレッジ研究所を買収
■サンゲツ<8130>、シンガポール子会社Goodrich Global Holdingsに追加出資し完全子会社化
■トーソー<5956>、子会社のトーソー流通サービスを吸収合併
■旅館向けおもてなしアプリケーションOMOTE-Bako開発のラトナ、シリーズAで未来創生2号ファンドなどから3.8億円の資金調達を実施
■介護医療食品開発・販売のフードケア、同グループで医療機器事業のカレイドを合併
■三重県津市で建設機械部品製造等を手がけるダイソウ工業、FAシステム・FA機器開発の東海精機を買収
■信毎観光、長野市を拠点とする信毎販売センターふれあいネットと合併
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
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