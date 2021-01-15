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*12:00JST Eワラント：売れ筋・値上がりランキング（前引け）
■eワラント売れ筋トップ10（2021/1/15 11:30現在）
順位 銘柄名(権利行使価格) 前日比 レバレッジ 販売価格1 トヨタ自動車 コール (9,000円) -23.44% 10.61 0.54円2 日本製鉄 プット(1,225円) +22.77% -5.87 1.29円3 国際石油開発帝石 プット(550円) -14.29% -6.49 0.65円4 東京エレクトロン コール(40,000円) +20.11% 4.98 4.48円5 日本製鉄 コール(1,450円) -22.11% 6.12 2.27円6 アドバンテスト プット(6,500円) -25.00% -8.14 0.35円7 アドバンテスト プット (7,000円) -21.74% -7.40 0.59円8 日経平均 プット(25,000円) +6.45% -12.96 0.74円9 日本電産 コール(13,750円) -19.78% 6.60 2.28円10 エヌビディア コール(700米ドル) -17.81% 7.97 0.65円
■eワラント値上がりトップ10（2021/1/15 11:30現在）
順位 銘柄名(権利行使価格) 前日比 レバレッジ 原資産騰落率（前日比）1 日本電産 プット(10,000円) +31.25% -9.27 -3.23%2 日本製鉄 プット(925円) +26.67% 0.00 -3.84%3 日本製鉄 プット(1,075円) +26.19% -6.92 -3.84%4 SMC プット(45,000円) +25.00% 0.00 -2.60%5 商船三井 プット(1,900円) +25.00% 0.00 -1.75%6 日本製鉄 プット(1,150円) +24.24% -6.40 -3.84%7 日本電産 プット(10,750円) +23.33% -8.53 -3.23%8 日本電産 プット(11,500円) +23.08% -7.75 -3.23%9 日本製鉄 プット(1,000円) +23.08% -7.41 -3.84%10 楽天 コール(1,350円) +23.08% 0.00 +1.95%注：eワラントについて、前日23：50時点の終値(買取価格)と掲載時点の価格(買取価格)を比較（出所：Eワラント証券ウェブサイト）《FA》
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