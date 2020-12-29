12/29の強弱材料

関連記事
記事提供元：フィスコ
*08:42JST 12/29
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（26854.03、+197.42）
・NYダウは上昇（30403.97、+204.10）
・ナスダック総合指数は上昇（12899.42、+94.69）
・シカゴ日経225先物は上昇（26900、大阪日中比+120）
・1ドル103円70-80銭
・米長期金利は下落
・日銀のETF購入
・コロナ向けワクチン開発の進展
弱気材料
・SOX指数は下落（2744.30、-5.94）
・VIX指数は上昇（21.70、+0.17）
・原油先物は下落（47.62、-0.61）
・コロナ流行の再拡大
・菅内閣コロナ対応の混乱
・米中対立再燃への懸念
留意事項
・12月決算銘柄の配当、優待の権利落ち
・NTTがNTTドコモを完全子会社化
・オンデックが新規上場
・ブラジル全国失業率（10月）
・米レッドブック週間小売売上高（先週）
・米S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数（10月）
・イタリア市場は短縮取引《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
マーケットの話題の最新ニュース
- 今日の注目スケジュール：ブFGVインフレ率、ブ全国失業率、米S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数など 12/29 06:30
- 12/28の強弱材料 12/28 08:32
- 今日の注目スケジュール：鉱工業生産指数、南ア貿易収支、米暫定予算期限など 12/28 06:30
- 12/25の強弱材料 12/25 08:49
- 今日の注目スケジュール：有効求人倍率、失業率、小売売上高など 12/25 06:30
広告