12/29の強弱材料



*08:42JST 12/29

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（26854.03、+197.42）

・NYダウは上昇（30403.97、+204.10）

・ナスダック総合指数は上昇（12899.42、+94.69）

・シカゴ日経225先物は上昇（26900、大阪日中比+120）

・1ドル103円70-80銭

・米長期金利は下落

・日銀のETF購入

・コロナ向けワクチン開発の進展

弱気材料

・SOX指数は下落（2744.30、-5.94）

・VIX指数は上昇（21.70、+0.17）

・原油先物は下落（47.62、-0.61）

・コロナ流行の再拡大

・菅内閣コロナ対応の混乱

・米中対立再燃への懸念

留意事項

・12月決算銘柄の配当、優待の権利落ち

・NTTがNTTドコモを完全子会社化

・オンデックが新規上場

・ブラジル全国失業率（10月）

・米レッドブック週間小売売上高（先週）

・米S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数（10月）

・イタリア市場は短縮取引《ST》