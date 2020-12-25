

*06:30JST 今日の注目スケジュール：有効求人倍率、失業率、小売売上高など

＜国内＞

08:30 有効求人倍率(11月) 1.04倍 1.04倍

08:30 失業率(11月) 3.1％ 3.1％

08:30 東京CPI(12月) -0.8％ -0.8％

08:50 小売売上高(11月) -0.8％ 0.5％

08:50 百貨店・スーパー売上高(11月) -2.2％ 2.9％

10:10 国債買い入れオペ(残存3-5年、残存5-10年、残存10-25年、残存25年超)(日本銀行)

13:00 河野太郎行政改革担当相が日本記者クラブで会見

14:00 建設工事受注(11月) -0.1％

14:00 住宅着工件数(11月) -4.8％ -8.3％



SANEIが東証2部に新規上場(公開価格:2200円)

ファンペップが東証マザーズに新規上場(公開価格:650円)

東和ハイシステムが東証ジャスダックに新規上場(公開価格:2300円)



＜海外＞



中・経常収支確定値(7-9月) 942億ドル

米・英・印・豪・加・スイス・独・NZ・仏・ブ・南ア・韓・香港・株式市場は休場(クリスマス)



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》