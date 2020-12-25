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今日の注目スケジュール：有効求人倍率、失業率、小売売上高など

2020年12月25日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：有効求人倍率、失業率、小売売上高など
＜国内＞
08:30　有効求人倍率(11月)　1.04倍　1.04倍
08:30　失業率(11月)　3.1％　3.1％
08:30　東京CPI(12月)　-0.8％　-0.8％
08:50　小売売上高(11月)　-0.8％　0.5％
08:50　百貨店・スーパー売上高(11月)　-2.2％　2.9％
10:10　国債買い入れオペ(残存3-5年、残存5-10年、残存10-25年、残存25年超)(日本銀行)
13:00　河野太郎行政改革担当相が日本記者クラブで会見
14:00　建設工事受注(11月)　-0.1％
14:00　住宅着工件数(11月)　-4.8％　-8.3％


SANEIが東証2部に新規上場(公開価格:2200円)

ファンペップが東証マザーズに新規上場(公開価格:650円)

東和ハイシステムが東証ジャスダックに新規上場(公開価格:2300円)


＜海外＞


中・経常収支確定値(7-9月)　942億ドル

米・英・印・豪・加・スイス・独・NZ・仏・ブ・南ア・韓・香港・株式市場は休場(クリスマス)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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