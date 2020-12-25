関連記事
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：有効求人倍率、失業率、小売売上高など
＜国内＞
08:30 有効求人倍率(11月) 1.04倍 1.04倍
08:30 失業率(11月) 3.1％ 3.1％
08:30 東京CPI(12月) -0.8％ -0.8％
08:50 小売売上高(11月) -0.8％ 0.5％
08:50 百貨店・スーパー売上高(11月) -2.2％ 2.9％
10:10 国債買い入れオペ(残存3-5年、残存5-10年、残存10-25年、残存25年超)(日本銀行)
13:00 河野太郎行政改革担当相が日本記者クラブで会見
14:00 建設工事受注(11月) -0.1％
14:00 住宅着工件数(11月) -4.8％ -8.3％
SANEIが東証2部に新規上場(公開価格:2200円)
ファンペップが東証マザーズに新規上場(公開価格:650円)
東和ハイシステムが東証ジャスダックに新規上場(公開価格:2300円)
＜海外＞
中・経常収支確定値(7-9月) 942億ドル
米・英・印・豪・加・スイス・独・NZ・仏・ブ・南ア・韓・香港・株式市場は休場(クリスマス)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
マーケットの話題の最新ニュース
- 12/24の強弱材料 12/24 08:43
- 12/23の強弱材料 12/23 08:46
- 今日の注目スケジュール：日銀金融政策決定会合議事要旨、米個人消費支出(PCE)価格コア指数、米耐久財受注など 12/23 06:30
- 12/22の強弱材料 12/22 08:45
- 今日の注目スケジュール：工作機械受注、米GDP確定値、米中古住宅販売件数など 12/22 06:30
広告
広告
広告