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記事提供元：フィスコ
*17:37JST 24日の日本国債市場概況：債券先物は151円98銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2021年3月限
寄付152円06銭 高値152円07銭 安値151円98銭 引け151円98銭
売買高総計21272枚
2年 419回 -0.140％
5年 145回 -0.120％
10年 360回 0.015％
20年 174回 0.380％
債券先物3月限は、152円06銭で取引を開始。前日NY市場での米長期金利上昇を受けて売りが優勢になり、152円07銭から151円98銭まで下げた。財務省の2年債入札の結果は無難との見方だったが、買いは限定的であった。現物債の取引では、全年限が売られた。
＜米国債概況＞
2年債は0.12％、10年債は0.95％、30年債は1.69％近辺で推移。
債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は休場、英国債は0.28％、オーストラリア10年債は0.99％、NZ10年債は0.96％。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・18:00 欧州中央銀行(ECB)経済報告
・英・仏・米・カナダの株式市場は短縮取引《KK》
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