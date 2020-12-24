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記事提供元：フィスコ
*07:33JST NY金：反発で1878.10ドル、ユーロ安一服で底堅い動き
NY金先物2月限は反発（COMEX金2月限終値：1878.10 ↑7.80）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物2月限は、前営業日比+7.80ドルの1オンス＝1878.10ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは、1860.90ドル−1883.70ドル。安全逃避的なユーロ売り・米ドル買いは一服しており、金先物は底堅い動きとなった。ニューヨーク市場の序盤に1860.90ドルまで下げたが、まもなく反転し、一時1883.70ドルまで戻す場面があった。《CS》
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