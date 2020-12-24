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記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：企業向けサービス価格指数、トルコ中央銀行が政策金利発表、米株式市場は短縮取引など
＜国内＞
08:50 対外・対内証券投資(先週)
08:50 企業向けサービス価格指数(11月) -0.6％ -0.6％
13:40 黒田日銀総裁が経団連審議員会で講演
東京通信が東証マザーズに新規上場(公開価格:1250円)
グローバルインフォメーションが東証ジャスダックに新規上場(公開価格:1210円)
新型コロナ感染症対応の金融支援特別オペ(日本銀行)
＜海外＞
20:00 トルコ・中央銀行が政策金利発表 15.00％
米・英・豪・加・NZ・仏・株式市場は短縮取引(クリスマス)
スイス・ブ・株式市場は休場(クリスマス)
独・株式市場は休場(クリスマス・イブ)
欧・欧州中央銀行(ECB)経済報告
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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