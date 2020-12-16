サンコーテクノが12月17日朝、立会外買付取引で自社株買いを委託実施

■発行株数の2.74%の22万2000株を1株896円で

サンコーテクノ<3435>(東2)は12月16日の夕方、自己株式の取得(自社株買い)を発表し、12月17日の通常取引開始前(午前8時45分)に取得株式総数22万2000株(自己株式を除く発行済み株式総数の2.74%)、取得総額1億9891万2000円(上限)、1株当たり取得価格896円(12月16日の終値)で東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)に買付けを委託するとした。市場動向等により、一部又は全部の取得が行われない可能性もある。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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