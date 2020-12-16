リーガル不動産　大幅に反発、21年7月期第1四半期純損益が黒字転換、不動産ソリューションが大幅増益／新興市場スナップショット

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記事提供元：フィスコ
*10:55JST <3497> リーガル不動産 986 +52
大幅に反発。21年7月期第1四半期（20年8-10月）の営業損益を前年同期比9.2％増の3.34億円の黒字と発表している。純損益は0.35億円の黒字（前年同期は0.20億円の赤字）に転換した。不動産ソリューション事業が52.3％増の大幅増益となり、全体の業績を牽引した。通期予想は営業損益を前期比32.1％減の12.09億円の黒字、純損益を40.9％増の1.41億円の黒字で据え置いている。《HH》
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