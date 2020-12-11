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【M&A速報：2020/12/11（2）】ピアラ<7044>、「ピアラベンチャーズ1号投資事業有限責任組合」設立へ

2020年12月11日 17:05

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記事提供元：フィスコ


*17:05JST 【M&A速報：2020/12/11（2）】ピアラ<7044>、「ピアラベンチャーズ1号投資事業有限責任組合」設立へ
■ピアラ<7044>、「ピアラベンチャーズ1号投資事業有限責任組合」設立へ

■HRビッグデータ事業等のゴーリスト、HR事業部を分社化

■日本紙パルプ商事<8032>、子会社のJP情報センターとJPシステムソリューションを合併

■こうぎん地域協働ファンド、四万十川流域産品の商品開発を手がける四万十ドラマに出資

■アドバンテッジパートナーズ運営ファンド、中古高級腕時計を中心とした中古ブランド品売買を手がける一風騎士HDに出資

■丸建つばさ交通、破産手続き中で「けんちゃんバス」運行の丸建自動車から全事業譲り受け

■オプテックスグループ<6914>、産業用コンピュータ・システム等開発のサンリツオートメイションを買収

■サイバーセキュリティクラウド<4493>、ソフトウェア開発のソフテックを買収

■JSR<4185>、子会社の医学生物学研究所<4557>へのTOBが成立

■ＰＲＴＩＭＥＳ<3922>、女性向けライフスタイルメディア「ism magazine」運営子会社のismを吸収合併

■プライバシーを守るAIカメラ「JUSTICEYE（ジャスティスアイ）」提供の千里眼、約1.3億円の資金調達を実施

■商船三井<9104>、ドライバルク事業に関するグループ内組織再編

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》

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